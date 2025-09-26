Bombastické titulky? Rakušan a Dozimetr. Vyoral prokoukl mainstream

Ústavní soud rozhodl, že kandidovat na jedné kandidátce může více stran a nemusí dosáhnout 11 % hlasů. Co na to říkáte? Zvítězil zdravý rozum?
Soudy by se měly pevně snažit měřit jedním a pokud možno co nejrovnějším metrem. Jak známo, realita je jiná a zejména náš Ústavní soud toho času pod soudruhem Rychetským, nyní ani nevím pod kým, bohužel nejednou připomínal spíše inkvizici v čele s Bobligem z Edelstadtu. A v tomto případě já vám vlastně nevím. Vzhledem k rozhodnutím z minulosti s tím nemám problém. Z pohledu druhého se v tom pak začínám trochu ztrácet a nechápu zcela jasně faktický rozdíl mezi touto a koaliční praxí. Asi jsem holt blbej.
Reportér Jan Tuna zjistil velice nekalé praktiky v řetězci KFC. Prošlé maso a kdo ví, co ještě. Překvapuje vás to?
Ano i ne. Nemám Tunovu kauzu nijak zvlášť zmapovanou, ale z toho, co jsem viděl, mě nepřekvapuje, že se prodává něco prošlého. Jakkoliv to může znít hříšně, tak jsem přesvědčen, že tak koná řada společností. Nicméně co mě už překvapuje, je prodej masa, které mělo údajně už být i cítit a personál jej vylepšil kořením a dále prodával. To už je pro mě za hranicí jakéhokoliv prominutelného chování. V tomto případě musím Jana Tunu, jak jinak tohoto dobrotrusa na baterky nemusím, za jeho práci pochválit. Za práci investigativní, ne už tak úplně za jednání s personálem – který s tím často ani nemusel mít nic společného – na místě.
Donald Trump otočil. Rusko je prý papírový tygr a Ukrajina může s pomocí EU a NATO dobýt zpět celé své území. Myslí to Trump vážně? Nebo si připravuje půdu pro to, aby hodil celý konflikt na hlavu EU?
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
A ještě k Ukrajině, ministr zahraničí Lipavský nedávno prohlásil, že „ruské okupanty je třeba z Ukrajiny vykopat“. Měl by Lipavský přiložit ruku k dílu?
Ale ano, být mistrem velkých slov a proklamací umí každý druhý, včetně mě. Ale chci-li svým slovům dostát, pak bych měl ukázat taky akci, činnost. Nicméně Lipavský stejně jako Fiala, Němcová, Černochová a další parodie nejen na politiky, ale na člověka jako takového, by v případě, že by šlo do tuhého, jako první s hnědými trenkami zalezli do krytů, nebo by se po nich jinak slehla zem.
Ve Francii došlo k ojedinělé události. Bývalý prezident Sarkozy byl odsouzen za to, že se nechal sponzorovat Libyí. K tomu jsem narazil na myšlenku, že je škoda, že Sarkozy pak nebyl odsouzen za to, že z Libye udělal kůlničku na dříví. Co si o tom myslíte vy?
Kauza Dozimetr se pěkně rozjíždí. Myslíte, že to povede k prohře STANu ve volbách?
Pokud znamená prohra ve volbách, že se nedostanou do sněmovny, tak to si nemyslím. Tam se dle mého dostanou, nicméně nějaké hlasy a tedy procenta by jim kauza ubrat měla. Ovšem všimněte si, jak média hlavního proudu kauzu sledují jen tak lehce jedním očkem, aby se neřeklo. Našlapují, sem tam něco zmíní. Žádné bombastické titulky nebo jeden článek za druhým, jako se dělo v případě telenovely a nekonečného příběhu v jednom během informování o prakticky bezcenné a v kontextu všech ostatních prasáren ze strany našich politruků zanedbatelné kauzy Čapí hnízdo. To bylo popsaných znaků, úhozů a stran papíru.
autor: Karel Šebesta