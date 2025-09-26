Bombastické titulky? Rakušan a Dozimetr. Vyoral prokoukl mainstream

26.09.2025 17:53 | Rozhovor

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor Tomáš Vyoral v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz kritizuje, jak hlavní média téměř ignorují kauzu Dozimetr, která se týká politických skandálů spojených s hnutím STAN. Podle jeho názoru by tato kauza mohla ovlivnit volební výsledky, ale bez masivního mediálního pokrytí budou ztráty pro STAN jen malé.

Bombastické titulky? Rakušan a Dozimetr. Vyoral prokoukl mainstream
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Ústavní soud rozhodl, že kandidovat na jedné kandidátce může více stran a nemusí dosáhnout 11 % hlasů. Co na to říkáte? Zvítězil zdravý rozum?

Soudy by se měly pevně snažit měřit jedním a pokud možno co nejrovnějším metrem. Jak známo, realita je jiná a zejména náš Ústavní soud toho času pod soudruhem Rychetským, nyní ani nevím pod kým, bohužel nejednou připomínal spíše inkvizici v čele s Bobligem z Edelstadtu. A v tomto případě já vám vlastně nevím. Vzhledem k rozhodnutím z minulosti s tím nemám problém. Z pohledu druhého se v tom pak začínám trochu ztrácet a nechápu zcela jasně faktický rozdíl mezi touto a koaliční praxí. Asi jsem holt blbej.

Reportér Jan Tuna zjistil velice nekalé praktiky v řetězci KFC. Prošlé maso a kdo ví, co ještě. Překvapuje vás to?

Ano i ne. Nemám Tunovu kauzu nijak zvlášť zmapovanou, ale z toho, co jsem viděl, mě nepřekvapuje, že se prodává něco prošlého. Jakkoliv to může znít hříšně, tak jsem přesvědčen, že tak koná řada společností. Nicméně co mě už překvapuje, je prodej masa, které mělo údajně už být i cítit a personál jej vylepšil kořením a dále prodával. To už je pro mě za hranicí jakéhokoliv prominutelného chování. V tomto případě musím Jana Tunu, jak jinak tohoto dobrotrusa na baterky nemusím, za jeho práci pochválit. Za práci investigativní, ne už tak úplně za jednání s personálem – který s tím často ani nemusel mít nic společného – na místě.

Donald Trump otočil. Rusko je prý papírový tygr a Ukrajina může s pomocí EU a NATO dobýt zpět celé své území. Myslí to Trump vážně? Nebo si připravuje půdu pro to, aby hodil celý konflikt na hlavu EU?

Zda to myslí vážně, ví jen on sám, ale dle všech předpokladů a konsekvencí je vaše druhá otázka velmi pravděpodobným logickým závěrem Trumpovy otočky. Přehození vyprovokované rusko-ukrajinské války na ramena EU potažmo Evropy bylo dle mého jedním z původních záměrů těch, kteří opravdu stojí za tímto konfliktem. Trump nicméně koná dle not a zájmů těch, kteří ho do jeho druhého volebního období dosadili. A že to nebyli žádní mírotvůrci, by mělo být jasné většině lidí, kteří se o politiku zajímají. To Trumpa nicméně neomlouvá, ba naopak – jen to vysvětluje jeho jednání a chování zejména v druhém prezidentském období. Tak jako ve dvou světových válkách, i v této má nejtěžší úděl nést Evropa, zatímco Velcí bratři z ostrovů, za oceánem a nyní i ze „Svaté země“ si mají přijít na své. Opět a stále umírají nevinní lidé pro zájmy bezpáteřních sociopatů dosazených do vedoucích politických funkcí.

A ještě k Ukrajině, ministr zahraničí Lipavský nedávno prohlásil, že „ruské okupanty je třeba z Ukrajiny vykopat“. Měl by Lipavský přiložit ruku k dílu?

Ale ano, být mistrem velkých slov a proklamací umí každý druhý, včetně mě. Ale chci-li svým slovům dostát, pak bych měl ukázat taky akci, činnost. Nicméně Lipavský stejně jako Fiala, Němcová, Černochová a další parodie nejen na politiky, ale na člověka jako takového, by v případě, že by šlo do tuhého, jako první s hnědými trenkami zalezli do krytů, nebo by se po nich jinak slehla zem.

Ve Francii došlo k ojedinělé události. Bývalý prezident Sarkozy byl odsouzen za to, že se nechal sponzorovat Libyí. K tomu jsem narazil na myšlenku, že je škoda, že Sarkozy pak nebyl odsouzen za to, že z Libye udělal kůlničku na dříví. Co si o tom myslíte vy?

Jsem podobného názoru jako vy. Za zcela bezprecedentní okupační války v Afghánistánu, Iráku, v Libyi nebo nyní v Palestině nebyl potrestán nikdo. A nikdy nikdo nebude. A to ani formou sankcí, nebo vyřazením tamních sportovců a týmů z mezinárodních sportovních soutěží, jak se to jinak uplatňuje v případě Ruska, které navíc na rozdíl od výše zmíněných v zásadě operuje ve svém bezprostředním bezpečnostním prostoru. Ono jak víme a jak nás kdysi poučil mýtus zvaný Havel, je totiž bombardování humanitární – to správné pravdoláskové - a pak je bombardování agresivní a smrtící. Které státy praktikují a které je pak myslím zřejmé na první dobrou. A „krásné a mladé“ Danuši to kdyžtak, prosím, vysvětlete někdo jiný. Na to fakt nemám nervy ani čas.

Kauza Dozimetr se pěkně rozjíždí. Myslíte, že to povede k prohře STANu ve volbách?

Pokud znamená prohra ve volbách, že se nedostanou do sněmovny, tak to si nemyslím. Tam se dle mého dostanou, nicméně nějaké hlasy a tedy procenta by jim kauza ubrat měla. Ovšem všimněte si, jak média hlavního proudu kauzu sledují jen tak lehce jedním očkem, aby se neřeklo. Našlapují, sem tam něco zmíní. Žádné bombastické titulky nebo jeden článek za druhým, jako se dělo v případě telenovely a nekonečného příběhu v jednom během informování o prakticky bezcenné a v kontextu všech ostatních prasáren ze strany našich politruků zanedbatelné kauzy Čapí hnízdo. To bylo popsaných znaků, úhozů a stran papíru.

Francie , Sarkozy , STAN , Ukrajina , Trump , KFC , Lipavský , Vyoral , Dozimetr

