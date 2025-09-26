Pouze proaktivní mírovou diplomacií zajistíme udržitelný mír. Evropská unie pod vedením Ursuly zešílela. Příměří by výrazně omezilo ztráty na životech a mohlo by vést k udržitelnému míru.
Ukrajinci, násilně odvlečení na frontu, nesouhlasí s bojem do posledního Ukrajince!
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
