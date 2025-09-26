Zaorálek (SOCDEM): Evropská unie pod vedením Ursuly zešílela

26.09.2025 23:08 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postoji Evropské unie k válce na Ukrajině

Zaorálek (SOCDEM): Evropská unie pod vedením Ursuly zešílela
Foto: Repro XTV
Popisek: Lubomír Zaorálek

Pouze proaktivní mírovou diplomacií zajistíme udržitelný mír. Evropská unie pod vedením Ursuly zešílela. Příměří by výrazně omezilo ztráty na životech a mohlo by vést k udržitelnému míru.

Ukrajinci, násilně odvlečení na frontu, nesouhlasí s bojem do posledního Ukrajince!

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
Zaorálek (SOCDEM): Evropská unie pod vedením Ursuly zešílela

