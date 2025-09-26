Začalo to mimo kamery, pak to přišlo. Okamura oznámil Rakušanovi novinku

Debata Blesku začala připomenutím soudního líčení v korupční kauze Dozimetr, která zasahuje hnutí STAN a také TOP 09. Už samotný proces ukazuje, že STAN má veřejnosti co vysvětlovat.
Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan se hájil tím, že se hnutí dokázalo vypořádat s problematickými dary. Všechny peníze, které zaznamenali, že hnutí dostalo a mohly souviset s Dozimetrem, prý byly darovány charitě. „My jsme nechali prověřit naše financování firmou Datlab, dělali jsme to do maximální podrobnosti, a všechny peníze, které mohly jakkoliv souviset s kýmkoliv, kdo se objevil v souvislosti s Dozimetrem, v jakékoliv souvislosti ve vyšetřování v podezření a podobně, všechny tyto finanční prostředky byly vráceny,“ dodal také, že hnutí přesně ví, jak tyto finance odlišilo od ostatních darů.
Rakušan: „Kdo kradl, ať je odsouzen“
„My jsme předvedli politickou kulturu, která je na místě. Hnutí se může zhroutit do deprese. Přesto neděláme 14 dní před volbami žádné kňů a neříkáme, že tahle soudní kauza se tu objevila kvůli tomu, že jsou volby,“ pokračoval Rakušan.
Zdůraznil, že je správné, že se celá věc řeší před soudem. „Je dobře, že ta kauza je u soudu, je to dobře. A všichni, kdo kradli, jsou podezřelí z čehokoliv, ať jsou obžalováni a posléze, pokud se neobhájí, tak odsouzeni. To je normální právní stát,“ řekl a dodal, že je správné, že se proces neodložil. „My naopak říkáme, kdyby se tahle kauza, nedej bože, posunula někam za volby, tak každý bude říkat, jak jsme si to zařídili. Je dobře, že je tady, my jsme se k tomu postavili absolutně čelem, očistili jsme naše hnutí, posunuli jsme se dál, očistili jsme financování. Obviněného Petra Hlubučka jsme vyloučili,“ doplnil.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Rakušan se snažil vysvětlit, že podobné kauzy nejsou výlučně spojené jen s hnutím STAN. Připomněl, že žádná strana není bez škraloupu.
Proti tomu se ostře ohradil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Kroutím hlavou kvůli tomu, že tu zaznělo, že každá strana musela někdy řešit něco podobného. My Piráti jsme nikdy něco podobného řešit nemuseli. Nemáme žádné korupční kauzy. Naopak jsme představili konkrétní plán proti korupci. Zaměříme se na to, aby se neopakovaly ty kauzy,“ řekl Hřib.
MUDr. Zdeněk Hřib
Rakušan je český Don Corleone, udeřil Okamura
Hnutí SPD oznámilo, že se kvůli informacím z kauzy Dozimetr chystá obrátit na úřady s návrhem na rozpuštění hnutí STAN a TOP 09. „Podnět bude podán v pátek. Advokátní kancelář to intenzivně připravuje. Je ale potřeba ho podat na ministerstvu vnitra, které ovšem vede hlava organizovaného zločinu. Český Don Corleone, tady pan Rakušan. Takže se dostaneme do zajímavé situace,“ zaznělo v debatě z úst Tomia Okamury.
„Je zcela nepřijatelné, aby politické strany TOP 09 a STAN, které jsou podle všeho financovány z organizovaného zločinu, jako celek inkasovaly peníze,“ uvedl Okamura. Vysmál se i Rakušanovu argumentu, že kontrolovali transparentní účet. „To jsem v životě neslyšel, že by snad úplatky z černých peněz někdo posílal na transparentní účet. Co to tady vykládáte?“ prohlásil.
Tomio Okamura
Následně vysvětlil, proč SPD podává zmíněný podnět: „Jedním z důvodů podle zákona, kdy může být pozastavena činnost politické strany nebo hnutí, je narušování demokratických principů. A tady třeba Augustín už se přiznal u soudu. Financovala se strana jako celek, to znamená TOP 09 z koalice Spolu a hnutí STAN, to je jednoznačně ohrožení demokratických principů České republiky,“ zdůraznil Okamura. „Také žádáme, aby státní zástupce okamžitě prověřil veškeré detaily těchto zjištění, jak přesně a do jaké míry a kolik z toho organizovaného zločinu bylo financováno,“ dodal.
Schillerová: Piráti věděli o černých penězích ve vládě
Místopředsedkyně hnutí ANO připomněla, že podstata celé kauzy je velmi závažná. „O co tady vlastně jde? O vyvádění peněz z městských firem, z dopravního podniku. Že jde o velký politický skandál je bezesporu pravda,“ uvedla a zdůraznila, že kauza otřásá důvěrou veřejnosti.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Zmínila, že Piráti věděli, že jdou do vlády, kde jsou černé peníze. „Možná si vzpomenete, jak bylo po parlamentních volbách v roce 2021. V Událostech, komentářích v České televizi seděl pan Michálek a stěžoval si na to, že vykroužkovali hnutí STAN, protože měli černé peníze z dopravního podniku. To tam doslova řekl. Takže Piráti věděli, že se tam něco děje. Vy jste byl v té době, myslím, primátorem. Pak jste šli do vlády, přestože jste věděli, že jsou tam černé peníze,“ vyčetla Hřibovi, že minimálně už tehdy měli podezření.
Ministr Kupka: STAN je důvěryhodným partnerem
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) zdůraznil, že soudní proces dokazuje fungování právního státu a rovnost všech před zákonem. Pokud STAN provedl analýzu všech darů na transparentním účtu a vrátil podezřelé peníze, jde podle něj o dostatečné vypořádání s problémem.
Na otázku, zda nadále věří Vítu Rakušanovi a hnutí STAN, odpověděl ministr dopravy Martin Kupka jednoznačně. „Platí tu, že se k tomu STAN opravdu postavil čelem, vyvodil z toho okamžitě politickou odpovědnost. S hnutím STAN spolupracujeme, je to demokratická strana, která se dokázala i s tímto problémem vypořádat. Pro mě jsou důvěryhodní,“ uvedl Kupka.
Chováte se hůř než komunisti, vyčetl Rakušan SPD
Vít Rakušan si na kamery stěžoval, že invektivy ze strany Tomia Okamury začaly padat už před samotným vysíláním. Na adresu předsedy SPD pak Rakušan v debatě dodal: „Pan Okamura je zkušený politik a taktik. Rozhodit soupeře v zákulisí, to je přece základem politické taktiky. Od pana Okamury si nic neberu, protože mě může urazit jen člověk ctnostný. Takže tady si žádnou urážku rozhodně neberu. Pan Okamura obchoduje se strachem.“
Následně Rakušan reagoval na útoky z řad opozice, že těží z načasování kauzy Dozimetr před volbami. „Ano a SPD se těší, že ten Dozimetr přišel 14 dnů před volbami. Snaží se z toho všechno vytřískat. A já vám na to odpovím jediné – my jako STAN jsme udělali všechno, co jsme udělat mohli. Očistili jsme se. Vyloučili jsme toho člověka. My nepoužíváme věty ‚účelovka‘,“ prohlásil.
„Chci, aby syčáci a gauneři byli odsouzeni. Jestli tohle někomu škodí, samozřejmě, že nám. My v tom žijeme tři roky. Tři roky děláme vše pro to, abychom dokázali, že STAN je hnutím, které se očistilo. Vy mě můžete nálepkovat, jak chcete, pane Okamuro, ale od vás mě to fakt neurazí,“ vypálil Rakušan směrem k předsedovi SPD a dodal: „Někdo, kdo už před volbami rozpouští konkurenční strany, se chová hůř než komunisti.“
Okamura: STAN by se vůbec neměl účastnit voleb
Debata se dál vyhrocovala poté, kdy Tomio Okamura prohlásil: „Upřímně řečeno, vůbec jsem nerozuměl tomu, co pan Rakušan říká.“ Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) mu na to odvětil, že Rakušan mluvil česky a srozumitelně. Okamura však trval na svém: „Říkal to velmi nesrozumitelně. Podstatná věc je ta, že se to stále snažíte zamluvit, že strana jako celek byla financována organizovaným zločinem,“ zdůraznil.
A znovu přidal i ostrý výpad směrem k hnutí STAN: „Ty černé peníze nejdou na transparentní účet. Abychom si rozuměli, co je to načerno. Neargumentujte transparentním účtem. Poslanci hnutí STAN by měli všichni odstoupit, protože se dostali do sněmovny už v tomto volebním období na základě kampaně financované z černých peněz. Vy byste se vůbec neměli účastnit voleb,“ konstatoval šéf SPD.
Exministryně financí Alena Schillerová se do diskuse vložila s tím, že všechny peníze určitě nešly přes transparentní účet: „Skutečně, když se opíráte o audity, pane ministře, tak také nevěřím tomu, že ty peníze šly transparentním účtováním. Rozhodně ne všechny. A to se ukáže u toho soudu. Lidé vypovídají,“ uvedla, že nemá jiné informace než ty, které se objevily v médiích. Vít Rakušan zopakoval, že ani on sám nedisponuje žádnými dalšími neveřejnými informacemi.
Na konci debaty dostali účastníci na stůl fotografie svých kolegů, které měli zvedat při rychlých otázkách. Zdeněk Hřib na portrét Tomia Okamury dokreslil knírek připomínající Adolfa Hitlera.
Celkově superdebata probíhala především jako názorová přestřelka mezi Vítem Rakušanem a Tomiem Okamurou. Martin Kupka, Alena Schillerová i Zdeněk Hřib zůstávali spíše v pozadí.
Napětí i před začátkem debaty
Jak už zaznělo, ostré výměny neprobíhaly jen během samotné superdebaty. Blesk informoval o tom, jak se Tomio Okamura do Víta Rakušana pustil ještě před vstupem do studia. „Ten to říkal před dvěma roky v ČT24, z Pirátů Michálek, že vaše kampaň v Praze byla financována z černých peněz. Tak neříkejte, že to není pravda, je to tak,“ zaznělo od Okamury.
„Vy tady polemizujete o politickém programu, to je v pořádku, ale vy to porovnáváte s financováním z organizovaného zločinu. Strana, která je financována z peněz organizovaného zločinu, to je úplně neuvěřitelný fakt,“ vyčítal Okamura předsedovi hnutí STAN mimo kamery.
Na útoky Tomia Okamury se Vít Rakušan snažil reagovat spíše krátkými odpověďmi. Většinu času působil soustředěně na svůj tablet, do kterého nahlížel častěji než na svého soupeře.
autor: Natálie Brožovská