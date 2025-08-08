Senátor Smoljak: Den D pro Trumpa? Ne. Ale pro evropská média ano

Den D?
8. srpen. Den, který si stanovil Donald Trump jako nepřekročitelný milník pro ukončení války na Ukrajině a který se stejně jako všechny předchozí opět rozplyne do ztracena.
8. srpen 2025 je ale zároveň dnem, kdy vstupuje v platnost celoevropský zákon o svobodě médií EMFA.
Co tento zákon zavádí nebo vyžaduje?
TRANSPARENTNOST VLASTNICTVÍ MÉDIÍ
Média musí zveřejňovat jména svých vlastníků, ta musí být přístupná ve veřejné databázi.
PRŮHLEDNÉ ROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
Orgány veřejné správy musí zveřejňovat informace o výdajích na státní reklamu včetně uvedení konkrétních médií, ve kterých byla
reklama zveřejněna.
TRANSPARENTNÍ ZADÁVÁNÍ REKLAMY
Reklama státních a polostátních podniků musí být zadávána podle transparentních, objektivních, nediskriminačních a předem zveřejněných kritérií.
PREVENCE KONCENTRACE MEDIÁLNÍHO TRHU
Spojování médií musí být posuzováno podle pravidel odlišných od obecné úpravy, včetně posouzení dopadu spojení na pluralitu a redakční nezávislost
Zákon přináší řadu dalších opatření, jejichž celkovým cílem je posílit svobodu, nezávislost a pluralitu médií, stejně jako udržitelnost jejich financování.
Tak uvidíme, jak se tato opatření bude dařit naplňovat. S ohledem na možný povolební vývoj přikládám ještě jeden bod:
POSÍLENÍ NEZÁVISLOSTI MÉDIÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY
Státní orgány či politické subjekty nesmí zasahovat do obsahu, vedení nebo rozhodování médií veřejné služby!
autor: PV