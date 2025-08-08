Senátor Smoljak: Den D pro Trumpa? Ne. Ale pro evropská média ano

08.08.2025 22:33 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k celoevropskému zákonu o svobodě médií EMFA a Donaldu Trumpovi.

Senátor Smoljak: Den D pro Trumpa? Ne. Ale pro evropská média ano
Foto: Repro ČRo Plus - Youtube kanál
Popisek: David Smoljak

Den D?

8. srpen. Den, který si stanovil Donald Trump jako nepřekročitelný milník pro ukončení války na Ukrajině a který se stejně jako všechny předchozí opět rozplyne do ztracena.

8. srpen 2025 je ale zároveň dnem, kdy vstupuje v platnost celoevropský zákon o svobodě médií EMFA.

Co tento zákon zavádí nebo vyžaduje?

TRANSPARENTNOST VLASTNICTVÍ MÉDIÍ

Média musí zveřejňovat jména svých vlastníků, ta musí být přístupná ve veřejné databázi.

PRŮHLEDNÉ ROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Orgány veřejné správy musí zveřejňovat informace o výdajích na státní reklamu včetně uvedení konkrétních médií, ve kterých byla
reklama zveřejněna.

TRANSPARENTNÍ ZADÁVÁNÍ REKLAMY

Reklama státních a polostátních podniků musí být zadávána podle transparentních, objektivních, nediskriminačních a předem zveřejněných kritérií.

PREVENCE KONCENTRACE MEDIÁLNÍHO TRHU

Spojování médií musí být posuzováno podle pravidel odlišných od obecné úpravy, včetně posouzení dopadu spojení na pluralitu a redakční nezávislost

Zákon přináší řadu dalších opatření, jejichž celkovým cílem je posílit svobodu, nezávislost a pluralitu médií, stejně jako udržitelnost jejich financování.

Tak uvidíme, jak se tato opatření bude dařit naplňovat. S ohledem na možný povolební vývoj přikládám ještě jeden bod:

POSÍLENÍ NEZÁVISLOSTI MÉDIÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

Státní orgány či politické subjekty nesmí zasahovat do obsahu, vedení nebo rozhodování médií veřejné služby! 

David Smoljak

  • STAN
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Senátor Smoljak: Logika Zwyrtek Hamplové mě pobavila
Senátor Smoljak: Radiační i emoční situace na Ukrajině zůstává normální
Smoljak si stěžuje: Rakušan měl rezignovat. Zmíněn Svěrák
Senátor Smoljak: Politická scéna se musí očistit

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Smoljak , Trump

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Pomůže zákon médiím?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Radovan Vích byl položen dotaz

O kolik byste snížili sociální odvody pro pracující rodiče?

A týkalo by se to obou rodičů a i živnostníků? A ještě máte také řešení toho, jak si s malými dětmi sehnat práci? Protože to také není snadné. Ráda bych třeba něco jen na částečný úvazek, ale ne za almužnu a hledat takovou práci je jak hledat jehlu v kupce sena.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

V případě hořčíku je potřeba se zaměřit na ten opravdu účinnýV případě hořčíku je potřeba se zaměřit na ten opravdu účinný Zrádný mýtus zvaný červená řepaZrádný mýtus zvaný červená řepa

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Smoljak: Den D pro Trumpa? Ne. Ale pro evropská média ano

22:33 Senátor Smoljak: Den D pro Trumpa? Ne. Ale pro evropská média ano

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k celoevropskému zákonu o svobodě médií EMFA a Donald…