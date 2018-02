Senátor Valenta: Hejtman není car, o zdravotnictví rozhoduje zastupitelstvo

Vyzývám hejtmana Jiřího Čunka, aby se zdržel svých mediálních výroků, ve kterých oznamuje jako hotovou věc některé zásadní změny v krajských nemocnicích. Rozumím tomu, že jako hejtman může mít nějakou svoji osobní představu o budoucnosti nemocnic a způsobu rozmístění zdravotní péče v kraji. Ale není to hejtman, který má o těchto změnách samostatně rozhodovat.

Pan hejtman jistě dobře ví, že kompetenci valné hromady v krajských nemocnicích nemá on sám, ale rada Zlínského kraje. A také bych mu rád připomněl, že rada se ze zákona zodpovídá zastupitelstvu. A právě zastupitelstvo by mělo nejen projednat, ale také schválit srozumitelnou, kvalitně zpracovanou a také dlouhodobou koncepci krajského zdravotnictví, a to napříč politickým spektrem a také po seriózní diskusi s odborníky a autoritami v oblasti zdravotnictví. A jak se už několikrát ukázalo, ne vždy má rada v zastupitelstvu automatickou převahu.

Pan hejtman by tak neměl bagatelizovat nezpochybnitelnou roli zastupitelstva a měl by se zastupitelstvem seriózně diskutovat a získávat si podporu na klíčové strategické změny se všemi politickými formacemi. Především pak s úrovní poskytované zdravotní péče není možné žonglovat a přistupovat k ní podle aktuální nálady a momentálních nápadů pana hejtmana. Koncepci rozvoje krajských nemocnic je třeba věnovat maximální pozornost, odhodit politické handrkování a mít na zřeteli především pacienta.

Ivo Valenta BPP



autor: PV