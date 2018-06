Senátor Valenta: Sport musí být dostupnější

Připadá mi velice smutné, že se musí v médiích objevovat články typu „jak děti motivovat ke sportu“. S nostalgií vzpomínám na své dětství, kdy jsme sportem trávili každé odpoledne. Sotva jsme hodili domů aktovku nebo batoh s učebnicemi, už jsme řádili na hřišti nebo v lese. A že se hrálo her, při kterých se tělo kluků i děvčat rozhýbalo… Vybíjená, honěná, šplh, skákání oblíbeného panáka nebo gumy a mnoho dalších. Dnes je doba jiná a děti si často raději povídají s kamarády po telefonu nebo přes sociální sítě, aniž by musely vystrčit nos z domu. Není tedy divu, že děti také přibírají na váze. Ano, žijeme v uspěchané době a rodiče by se nad tímto měli vážně zamyslet, nicméně jsem přesvědčen o tom, že „své“ dělá i nedostatečné financování sportu. Vždyť děti, které by se chtěly věnovat konkrétnímu sportovnímu odvětví, často nemají šanci, případně jsou poplatky za členství v oddílech pro rodiče odrazující. Mnoho zejména malých vesnických klubů, které považuji za klíčové, totiž musí obracet každou korunu, a tak zvyšuje poplatky. Je třeba sport zpřístupnit všem a jednotlivým klubům zajistit kvalitní a předvídatelný zdroj financování. O to se také maximálně snažím jak v rámci Senátu, tak i Zlínského kraje a jsem rád, že jsme v této oblasti již prvních úspěchů dosáhli.

Ivo Valenta BPP



autor: PV