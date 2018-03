Senátor Valenta: U sousedů zvítězil zdravý rozum

Rakušané vzali rozum do hrsti. V tamních restauracích bude i nadále možné zapálit si cigaretu ve vyhrazených, oddělených prostorech. Rakouský parlament totiž zrušil část protikuřáckého zákona, která nařizovala úplný zákaz kouření v restauracích.

Selský rozum by měla začít používat i naše vláda. Dlouhodobě kritizuji to, že podnikatelům někdo zakazuje možnost volby ve vlastním objektu. Stejně tak je upřena možnost volby všem klientům.

Proč by si nemohli sami vybrat, do jaké restaurace nebo hospůdky si zajdou? Na výběr mají. Nejsme přece nesvéprávné stádo! Pro vesnické hospody navíc tato restrikce v mnoha případech znamená likvidaci.

Vůbec nechápu, proč by u nás nemohly jako v řadě jiných zemí fungovat např. kuřárny, do nichž by měli vstup jen kuřáci? A proč by si například v luxusních hotelech nemohli dát hosté k dobré whisky doutník? Nemyslím, že jsme na tom tak špatně, aby za nás museli rozhodovat druzí…

