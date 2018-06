Senátor Valenta: Zvláštní novoty

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby ke změně pohlaví stačilo jen prohlášení odevzdané na matrice + potvrzení od lékaře, že se dotyčný/dotyčná zjednodušeně řečeno necítí být ve svém pohlaví „doma“. Nebude třeba žádný chirurgický zákrok, změna pohlaví proběhne takřka okamžitě a na vzhledu osoby se nic nezmění. Neřeším, co budou mít tito lidé pod sukní nebo „trenkama“, ale vtipnější je, že v tomto modelu mohu být běžně těhotní a rodící lidé, nově vedeni na matrice a v občance jako muži – tělem to ale stále budou ženy. A co s nimi? Vznikne například v rámci genderové vyváženosti na gynekologiích a v porodnicích oddělení pro těhotné muže nebo osoby neurčitého pohlaví? Budou na pokojích ve špitále ležet na dámských pokojích vedle žen zarostlí fousatí chlupatí chlapi, kteří na matrice prohlásili, že jsou ženy, tudíž na oddělení pro ženy úředně patří? Budou mít společné sprchy apod.? Co na to říkáte vy? Opravdu mne zajímají vaše názory…

