Senátor Vícha: Vždycky to vydaly. I za starého zákona. Teď to nevydají, nefunguje to

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, už od rána jsem cítil jistou nervozitu. Všichni se ptali, jestli budeme a jak dlouho mluvit ke korespondenční volbě. Ale myslím si, že to je důležitá věc, ale mnohem důležitější je, aby fungovaly stavební úřady. A myslím, že je zbytečné pociťovat tu záležitost jakýmkoliv způsobem politicky. Někdo já, jako poslední sociální demokrat v celém parlamentu, určitě tu věc vyřešit nemohu. A naštěstí se pár lidí dalo dohromady. A není náhodou, že to byli právě lidé z výboru pro veřejnou správu a životní prostředí. A přišli s tím, abychom tuto záležitost tady projednali. A navrhlo se usnesení Senátu. A já pevně věřím, že Senát bude natolik moudrý, aby to usnesení přijal. A že vláda, jestli bude moudrá, to nevím, ale hlavně, aby byla zodpovědná a přijala nějaké opatření. Protože tady vůbec nejde o politiku, ale o to, aby skutečně se nám nezadrhla tato záležitost. Dovolte mi trošičku zabrousit do historie. Vystupoval jsem tady k zákonu, který předkládaly tady tehdy paní ministryně Dostálová. A to byla ta novelizace, nový stavební zákon. A Senát 65 hlasy z 65 přítomných zamítl ten návrh zákona. Já jsem ho pak byl marně, to naše zamítnutí, hájit v Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna schválila tehdy tu novelu. A ta měla podobný základ jako tady tato aktuálně funkční novela. Ale měly se dokonce zrušit stavební úřady na obcích s rozšířenou působností. Měl vzniknout státní stavební úřad. Ke cti této vlády a ke cti pana ministra po volbách, oni říkali, že to udělají a udělali to, tak ten princip změnili. a já dnes říkám, spolu s Lidovci – chvála bohu, že to tak udělali. Protože mezi námi, to si přiznejme, kdyby měli tehdy vzniknout Státní stavební úřad, který by neměl ani lidi a stálo by to miliardy, tak by nebylo dneska funkční vůbec nic. Přiznejme si, že dneska přes nefunkční systém je to prací těch lidí na těch stavebních úřadech obcí, kteří se snaží, aby to fungovalo, protože jsou k tomu motivováni tím, aby ti lidé, jejich spoluobčané, viděli, že se něco děje a že to funguje. A jsme k tomu motivováni i my, starostové obcí, byť nezasahujeme do státní správy, ale chceme, aby to fungovalo. A tahle vůle, aby to fungovalo, vedla i náš výbor k tomu, abychom apelovali dnes na urychlené řešení.

Takže jestliže dostávám dotazy, jestli nebylo lepší schválit ten zákon tehdy a aplikovat ho tak, jak byl, tak říkám – ne, ne, ne. A dobře a děkuji, pane ministře, to je ale jediné poděkování, které dnes dostanete, za to, tenhle princip byl překonán. Na jaře náš výbor pro veřejnou správu a životní prostředí uspořádal podobné setkání jako teď minulý týden. A byli tam zástupci obcí, byli tam zástupci krajů, tajemníků, zástupci architektů, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. A myslím si, že všichni, velmi odborně, varovali před tím, co může k 1. 7. nastat. Pan ministr řekl, že všechno se vyřeší. A minulý týden proběhlo podobné setkání v podobném složení, kde ti lidé ukazovali velmi odborně na obrazovkách, co všechno nastalo. A bylo to v podstatě přesně to, co jsme tehdy říkali, že pravděpodobně nastane. Já nepopírám dobrou vůli Ministerstva pro místní rozvoj ve věci aplikace toho zákona, ve věci digitalizace, ale je třeba si přiznat, že úřad pro hospodářskou soutěž, pokud mám správné informace, shodil snad dvě výběrová řízení na ty IT zakázky, které to měly udělat. Pak se to dělalo na koleně. To já tedy přiznám se, že nevím, jak se dá dělat něco takto za miliony na koleně, to my na obcích neumíme, to bychom seděli, ale v pořádku. Koneckonců byly problémy i s aplikací těch zkoušek na střední školy atd., ale tam tedy, musím říct, hrdinsky vyřešili ze dne na den. A všecka čest. Ale tady se to evidentně zatím nedaří. Dokonce i pan prezident apeloval asi měsíc před účinností toho zákona, samozřejmě tím, že mu to říkali ti hejtmani a starostové, ale pan ministr si trval na svém, že to všechno zvládnou. A přiznám se, že to je věc, které já nerozumím. Protože kdyby měsíc před aplikací toho zákona v těch problémech, ve kterých to bylo, pan ministr řekl: „Nepodařilo se vysoutěžit zakázky, není to dobře připraveno, já nechci jít do toho rizika a zpochybnit možnost staveb po 1. 7., raději to pojďme opravit v legislativní nouzi,“ a myslím, že byla vůle napříč politickými stranami, tak bychom mu všichni zatleskali. Odložila by se účinnost a snad by se ty problémy vyřešily, i když po tom, co jsme na výboru viděli, jak to na těch obrazovkách neběhalo, tak si myslím, že ti ajťáci prostě vůbec nerozumí stavebnímu řízení. A to je komplikované. Když ajťáci nerozumí stavebnímu řízení, jak mají vytvořit dobrý systém? A cítím, že nebylo komunikováno s těmi stavebními – lidmi se stavebního sektoru, protože to skutečně bylo katastrofa, když se ani nepropisuje z katastru údaje atd. Takže to je chyba, pane ministře, že jste to neudělal takto hrdinsky. Neodpískal a neodložil. Že jste tu odvahu neměl. A teď za to je třeba ale nést zodpovědnost. To usnesení našeho výboru, ve kterém bylo 14 bodů, a děkuji panu kolegovi Hanzovi, že to tady tak podrobně řekl, tak obsahuje jeden bod, se kterým jsem upřímně nebo v nějž jsem upřímně důvěru neměl. A to je bod, že je třeba určit krizového manažera, který to vyřeší. Tak historie ministerstva je – ministr, náměstci, vedoucí odboru a pak tam bude nějaký „pičmunda“, když to tak řeknu, který bude nazván krizovým manažerem bez jakýchkoliv pravomocí. A ten to všechno vyřeší, jo? Tak to přece není možné, ne? To přece známe všichni z praxe, že takto to asi fungovat nemůže. Takže já si osobně myslím, že jedinou věcí je spáchat harakiri a... a odstoupit. A umožnit někomu, kdo přijde nový a pokusí se s tím něco udělat, protože já mám ten pocit, že pan ministr je jediný, který ještě ten zákon brání, který si myslí, že to všechno funguje a bude fungovat, ale ono to nefunguje. A první věc, aby to mohl někdo napravit, je, že se přizná, že něco nefunguje. Tak to prostě je v praxi. Takže až bude vystupovat pan ministr a řekne: „Ano, uznávám, nefunguje to,“ tak pak netrvám na tom bodu najít krizového manažera, protože když si uvědomí, že to nefunguje, tak pak může hledat větší, jak by to fungovat mělo. Já si obecně myslím – a teď zabrousím trošku k politiky, omlouvám se za to – že to je neštěstí té pětikoalice stávající, že každá strana něco chce. A pak se udělají takové ty kšefty – tak vám teda ustoupíme, uděláte stavební zákon, zákon o dostupném bydlení, Piráti budou spokojení. PETky budeme zálohovat – Lidovci budou spokojení. A pak vznikne 5 blbostí, které stojí miliardy a nefungujou. A to si myslím, že dobře prostě není. A to je k řadám kolegů z vládní koalice. A já si jich velmi vážím. A já jsem rád, že to byli oni, kteří spustili tu diskusi na tom výboru pro veřejnou správu, protože já, jako jediný sociální demokrat, to nevyřeším. Ale ta zodpovědnost je především na vás, takže já vám za to děkuji. A teď už jenom pár bodíků.

Můj vedoucí stavebního odboru z našeho úřadu mi říkal, poslal jsem kolegovi Vystrčilovi ten případ, protože byl dotaz, pan předseda byl na tom jednání a ptal se na krizové místa toho zákona, že už 14 dnů nějaký případ jim tam zamrzl, něco klikli, zamrzlo jim to, tak už psal na ministerstvo, jak to odmrazit, aby ten případ mohl běžet. Odpověď zatím ještě nedostal. Ale teď na posledním školení pan Klán říkal, že tohle tlačítko nepoužívat, protože je nefunkční. Takže se obávám, že ten software prostě nějaká krizová místa má. A je třeba, aby se na to odborníci podívali. Konstatuji, že stavební úřady, samosprávné stavební úřady na obcích vždycky, z 95 % dodržovaly 30denní lhůtu. A ten problém, který jsme tady zmiňovali, že k tomu je třeba změnit všechno, protože jsme 156. na světě v délce stavebního řízení – a říkal jsem to i tehdy, když jsme tady zamítali ten návrh paní ministryně Dostálové. Tak to není na stavebních úřadech. Teď už tedy ano po spuštění toho vašeho systému, ale před tím to nebylo. Bylo to v délce získávání stanovisek pro ty projekty, a to zejména od státních úřadů. Získat něco od státních úřadů, to je komplikované, zdlouhavé, problematické, a to je to, co zdržuje stavební řízení. Když máte všechno v pořádku a máte všechno, všechny podklady, tak ty stavební úřadů do 30 dnů to vždycky vydaly. I za starého zákona. Teď to nevydají, protože jim to nefunguje.

U nás asi o 200 % do 30. 6. se zvýšil počet podání těch, kteří chtěli využít stavebního zákona. A usmíval jsem se, protože mezi těmi podavateli byly i státní instituce, krajské instituce, nikdo nevěřil, že bude fungovat nový stavební zákon. A měli pravdu. Podali to podle stavebního starého zákona, takže nějakou dobu se budou stavební úřady věnovat těm starým podáním. A snad je pak i nakonec, až bude nějaké tlačítko fungovat, zkolaudují. A bude to všechno fungovat. Potvrzuji to – a padlo to i na jaře, když jsme měli to setkání, že nejsou lidi, kteří by splňovali kritéria, která jsou dána pro to, aby mohly pracovat na stavebních úřadech. Přestože si myslím, že středoškoláci proškolení následně by to zvládli. Ale ne, musíte být vysokoškolák stavebního směru, právního směru. A jinak prostě nemáte šanci splnit ta kritéria. Takže jestli Ministerstvo pro místní rozvoj má nějakou možnost v této věci něco udělat, byl bych rád. Je to jeden z bodů toho usnesení výboru. To, že jsme přidali na ORP práce z těch menších úřadů, to jsme všichni věděli, to si přiznejme, je to tak. A to, že jsme to mohli ještě při té poslední novelizaci něco udělat, tak to si taky přiznejme, že jsme „zapinkali“. No a zvedli jsme poplatky, a to několikanásobně. Za to superkvalitní řízení stavební, které teďka nejsme schopni vůbec provést, tak jsme zvedli poplatky. Vůbec jsme dneska nezabrousili do problematiky územních plánů, které jsou teď mrtvé, protože bude třeba nejprve provést standardizaci, aby se mohly provádět další změny. Čili další komplikace a prodloužení těch řízení. Já tedy apeluji na vás, kolegyně a kolegové, abychom přijali dnes usnesení Senátu, které je navrhováno.

V případě, že budou nějaké návrhy na nějaké úpravy, to je samozřejmě na zvážení, ale hlavně bych apeloval pak na vládu, aby s tím něco dělala. Uvědomuji si, že je to velmi komplikované, teď najít řešení, když už nový zákon vešel v platnost, nemůžeme si asi říct: Dobře, pojďme se ještě zabývat starým zákonem. To neumím říct, jak by se to mohlo udělat. Ale ta zodpovědnost je na ministerstvu a na vládě.

Milé kolegyně, vážení kolegové, je to pravděpodobně poslední vystoupení v tomto volebním období, toto mé tady, při všem respektu k volbám, do kterých teď jdu, bych vám chtěl všem poděkovat za velmi dobrou spolupráci, a to napříč politickým spektrem. Velmi si toho vážím. Děkuji za pozornost.

