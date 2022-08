Senátor Wagenknecht: Může to být problém pro obě strany

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající, podruhé a budu stručný.

Od příštího tisku nebudu tak stručný, tak jenom proto, abych se tady dneska nevypovídal dvakrát. Za mě velice krátce, co řekla kolegyně Šípová, s tím se ztotožňuji, proto se zdržím, pokud budeme hlasovat o schválení tohoto zákona, protože bych chtěl, aby šel do podrobné rozpravy. Hodně jsem tady na vážkách, co podpořit, co ne. Ten zákon. Chtěl bych panu vicepremiérovi poděkovat, protože to, co tady padlo, například ČEZ, my jsme země „ČEZeka“, se hodně často říká. Toho dosáhnout je velká výzva.

Myslím, že tato vláda to posunula o mnoho dál, protože já jsem tam i působil nějakou dobu v dozorčí radě, vím, že odmítavá stanoviska cokoli poskytovat vždycky byla pěti právními kancelářemi vypracována. I když tedy nejsem si jistý, jestli to nenavrhuje přímo ta směrnice, ale dejme tomu, je to schválené, jsem velice rád.

Druhá věc, která mě malinko láme, jestli vůbec ano, nebo ne, to je věc, kdy tento zákon nově ty šikanózní věci řeší. Tady nejsem v tuto chvíli schopný říct, jestli je to správně, nebo špatně. Někdo to může zneužívat, někdo ne. Oboustranně to může být problém pro obě dvě strany, někdy může ten úřad schválně nevydávat ty věci, někdy naopak může ten člověk stalkovat a zahltit ho, takže tam si nejsem jistý. Ale asi ano, proč ne.

Je ale z mého pohledu malinko nejistota v tom, kdy nebudou poskytovány informace v průběhu řízení, které ty povinné subjekty vykonávají. Tady může být problém, když to nějaké řízení, víme, jak dlouho to může trvat v ČR, bude tam nějaký zásadní dokument, který pro toho člověka, který tu informaci potřebuje, by byl podstatný... Jeden pán mi k tomu poslal i email, že potřeboval k soudu nějaký dokument, trvalo to dlouho, on to dostal, tu aktuální verzi, teď to nedostane a pak ten soud vyhrál. Takže jenom z tohoto pohledu tady se mi to trochu nelíbí. Ale celkově, pokud by se přijal ten pozměňovací návrh, jsem pro, aby byl schválen, ale z tohoto důvodu se zdržím, aby bylo jasné na steno, že to není, že to celkově odmítám.

Děkuji.

