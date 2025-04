Senátorka Kovářová: Co daňový poplatník za tu miliardu dostane? Obávám se, že nic

Zaráží mě lehkost, s jakou tady jednáme o cizích penězích. Zaráží mě povýšenost, s jakou vylučujeme byť i jen úvahy o jiných cestách. Politika je diskuse. Kdo uráží oponenta, ten není demokrat.

Podívejme se na sledovanost - stav 2023:

stanice ČT 29,88 %

Prima 27,56 %

Nova 27,04 %

Na televizi se dívá ani ne třetina obyvatel. Ostatní sleduji/dělají něco jiného.

Slyším, že potřebujeme veřejnoprávní média zejména v krizových chvílích. Při povodních, epidemiích apod. Takže potřebujeme krizový kanál. Souhlasím. Ale nepotřebujeme estrády ani detektivní seriály. Ty najdeme i jinde.

Lidé přece zvažují, zda si objednají službu, která meziročně zdraží o 180 korun. Je to malá částka, ale takových drobných výdajů má domácnost mnoho a není to tak, že je lidem úplně jedno, když nějaká služba zdraží o třináct procent. Mnoho lidí si takovou službu kvůli stovkovému zdražení už neobjedná.

Je to přirozená racionální úvaha. 180 korun není nula, není to věc, o které se nepřemýšlí. Přemýšlí. Co mi za ty peníze dají? Stojí mi to za to?

To zvýšení bude stát poplatníky skoro miliardu. Když někde ve veřejných rozpočtech dojde k miliardové škodě, taky máme mávnout rukou, že to je jen stovka na jednoho obyvatele? Lidé tuto úvahu udělat u poplatků nemohou. Mají je povinné. Pak jsme ale povinni takovou úvahu udělat za ně, a ne se pošklebovat, je to je nicotná částka.

Takže pane ministře: Co daňový poplatník za tu miliardu dostane? Obávám se, že nic. Proto budu hlasovat proti.

JUDr. Daniela Kovářová



