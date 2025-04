Senátorka Kovářová: Hlasitě vystupuji proti marnotratnému rozhazování peněz

Tento týden mám takový rekapitulační. Kromě toho, že jsem s dcerou Janou oslavila její třicetiny, uběhly tři roky, co jsem vstoupila do české politiky. Jedenáctého dubna 2022 jsem na tiskové konferenci v Plzni veřejně oznámila své rozhodnutí kandidovat do Senátu Parlamentu ČR, čímž jsem učinila rozhodující krok ke svému vstupu do politiky.

Od té doby hájím stále stejné principy, ke kterým jsem se před dvěma lety přihlásila.

Tím hlavním je ochrana normálního světa před zničující vlnou nezodpovědného progresivismu. Dále trvale hájím svobodu projevu, chráním jednotlivce před byrokratickou mašinérií příkazů a zákazů a při všech příležitostech hlasitě vystupuji proti marnotratnému rozhazování peněz vybraných z kapes daňových poplatníků.

Od začátku pravidelně veřejně skládám účty z každého svého politického kroku, informuji o všech svých politických postojích, rozhodnutích a hlasováních

a všechny své postoje a všechna hlasování v Senátu podrobně zdůvodňuji.

Zůstala jsem nezávislou senátorkou, neposlouchám pokyny žádných politických grémií a jedinou autoritou jsou pro mě mí voliči, s nimiž i po zvolení udržuji stejně intenzivní kontakt jako v předvolební kampani. Informace o všech mých politických aktivitách lze najít na mém webu Normální Daniela (http://www.xn--normalndaniela-6lb.cz/) i na sociálních komunikačních sítích. Veškeré své texty, články, rozhovory a veřejná působení ze svých prvních dvou let v politice jsem vydala ve sbornících Normální Daniela 1 a Normální Daniela 2 a dnešním dnem začínám připravovat sborník z třetího roku svého působení v politice.

Děkuji všem, kdo mi při mé snaze pomáhají, stojí při mně anebo se mnou třeba i polemizují. Především ale děkuji svým voličům, díky kterým stále stojím nohama na zemi a znovu a znovu si připomínám, koho v Senátě zastupuji, čí zájmy hájím, kdo mě neustále inspiruje a motivuje.

Děkuji i těm, kteří mají plná ústa demokracie, plurality a humanity, a přitom jsou schopni se vůči mně dopouštět největších hrubostí jen proto, že si dovolím mít odlišný názor. I díky nim vím, že moje cesta je správná. Dnes jsem o tři roky starší, o tři roky šedivější a o tři roky silnější.

JUDr. Daniela Kovářová



