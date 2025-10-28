Senátorka Kovářová: Připomínáme si tři výročí, nikoliv pouze jedno

Dnešního dne si připomínáme tři významná výročí. Každé je významné v trochu jiném smyslu.
Za prvé 107 let od vyhlášení samostatného Československa. Tímto okamžikem skončila naše staletá podřízenost Rakousku, a zároveň skončilo tisíciletí nadvlády monarchie a vznik republikánského zřízení.
Za druhé dnes uplynulo 77 let ode dne, kdy bylo vyhlášeno znárodnění a vyvlastnění převážné části soukromého majetku. Alespoň tak byl dnešní den v dobách socialismu mnoho desítek let připomínán.
A za třetí si dnešního dne připomínáme 57 let od vyhlášení Československé federace jako státu složeného ze dvou republiky s kompletními vlastními státními orgány.
O posledním výročí se příliš nahlas nemluví. Jednak se odvíjí od událostí, které se staly jen dva měsíce od invaze vojsk Varšavské smlouvy. A jednak se potvrdilo, že federalizace nějakého státu obvykle vede dříve či později k jeho rozpadu.
Druhé výročí bychom si možná připomínat měli jako určité varování. Protože už zas slýcháme výzvy k vyvlastňování majetku, údajně ve veřejném zájmu.
I proto se i dnešního dne obracíme především k výročí prvnímu. To nám totiž připomíná hodnotu, kterou jsme tehdy ziskali a která dnes začíná být znevažována. Tou hodnotou je národní suverenita.
Přemýšlejme dnes o všech těchto výročích i o naprosto zásadních poselstvích, která si z každého z nich můžeme vzít.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV