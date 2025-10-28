Senátorka Kovářová: Připomínáme si tři výročí, nikoliv pouze jedno

28.10.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 28. říjnu.

Senátorka Kovářová: Připomínáme si tři výročí, nikoliv pouze jedno
Foto: Hans Štembera
Popisek: Daniela Kovářová

Dnešního dne si připomínáme tři významná výročí. Každé je významné v trochu jiném smyslu.

Za prvé 107 let od vyhlášení samostatného Československa. Tímto okamžikem skončila naše staletá podřízenost Rakousku, a zároveň skončilo tisíciletí nadvlády monarchie a vznik republikánského zřízení.

Za druhé dnes uplynulo 77 let ode dne, kdy bylo vyhlášeno znárodnění a vyvlastnění převážné části soukromého majetku. Alespoň tak byl dnešní den v dobách socialismu mnoho desítek let připomínán.

A za třetí si dnešního dne připomínáme 57 let od vyhlášení Československé federace jako státu složeného ze dvou republiky s kompletními vlastními státními orgány.

O posledním výročí se příliš nahlas nemluví. Jednak se odvíjí od událostí, které se staly jen dva měsíce od invaze vojsk Varšavské smlouvy. A jednak se potvrdilo, že federalizace nějakého státu obvykle vede dříve či později k jeho rozpadu.

Druhé výročí bychom si možná připomínat měli jako určité varování. Protože už zas slýcháme výzvy k vyvlastňování majetku, údajně ve veřejném zájmu.

I proto se i dnešního dne obracíme především k výročí prvnímu. To nám totiž připomíná hodnotu, kterou jsme tehdy ziskali a která dnes začíná být znevažována. Tou hodnotou je národní suverenita.

Přemýšlejme dnes o všech těchto výročích i o naprosto zásadních poselstvích, která si z každého z nich můžeme vzít.

JUDr. Daniela Kovářová

  • senátorka
Psali jsme:

Politik ODS řekl, že Československo nemělo vzniknout a přineslo Čechům neštěstí
Kolovratník (ANO): Republika není jen státní znak a hymna. Je to každý z nás
Konec kampaně. Ať přijmou porážku. Klaus využil příležitost
Petr Holec si to vyřídil s Jindřichem Šídlem

