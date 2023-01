Senátorka Vítková: Děti jsou to nejdražší, co máme

reklama

Senát bude projednávat Návrh doporučení Rady EU, který se týká předškolního vzdělávání a péče. Cílem je, aby se do roku 2030 účastnilo předškolního vzdělávání nejméně 96 % dětí ve věku od tří let do zahájení povinné školní docházky. Druhý cíl se týká nejmladších dětí, a to aby se do roku 2030 předškolního vzdělávání a péče účastnilo nejméně 45 % dětí mladších tří let.

S těmito cíli nesouhlasím. Pro dítě je nejdůležitější v prvních fázích vývoje být s maminkou a rodinou. Péče maminky a rodiny je do tří let nenahraditelná. Dítě se se situací v zařízení vyrovná, ale poznamená to kvalitu jeho života v následujících letech i dospělosti.

Matky, které se rychle zapojí do pracovního procesu, bývají ve stresu, aby zvládly zaměstnání a domácnost, to také na děti silně působí.

