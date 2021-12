Senátorka Vítková: Není možné, aby lidé zůstali najednou bez pomoci

reklama

„Dopravní situace v našem regionu je neúnosná. Silnice 43 je přetížená při běžném provozu, natož při opravách vyvolávajících objížďky a semafory. K dalším komplikacím napomáhají výluky ve vlakové dopravě a tím způsobené nedodržování jízdních řádů. Nyní je na železničním koridoru z Brna do Blanska částečná výluka a od 12. prosince nás čeká úplná výluka na dlouhou dobu. Navíc k tomu všemu byl zrušen jediný přímý autobusový spoj z Moravské Třebové, který jel přes obce na Malé Hané, přes Boskovice až do Brna. Tento spoj jezdil desítky let, využívali ho studenti, pracující, lidé jezdili za lékařem. Spoj byl jediným přímým spojem z Boskovicka do Brna bez přestupu. Zástupci Velkých Opatovic, Jevíčka a dalších obcí začali řešit tuto vzniklou situaci, protože se ozývají občané, kterým to velmi zkomplikovalo každodenní život,“ uvádí senátorka.



„Ze dne na den byl zrušen jediný přímý autobusový komerční spoj z Moravské Třebové do Brna. Lidé to nevěděli a marně čekali na zastávce. Informovanost o zrušeném spoji neproběhla na žádné úrovni. Pro nás je ekonomické zdůvodnění bezpředmětné. Linka využívaná byla a zejména senioři nemohou absolvovat složité přestupy na vlakové spojení na nádražích, která neodpovídají současným parametrům a zejména senioři mají velké problémy s nástupem do vlaku nebo výstupem z něj. Pan Havlíček ve spolupráci s městem Jevíčko navrhl variantní řešení,“ řekla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová, která se zúčastnila online jednání svolané senátorkou Vítkovou.



Na jednání, které proběhlo 29. listopadu online formou, byli přizváni zástupci Ministerstva dopravy, KORDIS JMK, ČSAD Ústí nad Orlicí, ŘSD ČR, Jihomoravského kraje, Pardubického kraje a dotčení starostové. Ze strany KORDIS JMK i Jihomoravského kraje zaznělo, že integrace nového spoje či prodloužení stávajícího není jednoduché s ohledem na legislativu, procesy a dopravní plánování.



Podle senátorky mají problém s přestupy zejména senioři. Ve Skalici nad Svitavou musí zdolávat nadchod, což je pro některé cestující se zdravotním omezením velmi složité. Často se podle Vítková stává, že spoje mají zpoždění, rychlíky nečekají na zpožděné autobusy a cestování do práce se protáhne o desítky minut či hodiny.



„Debata trvala více jak dvě a půl hodiny a snažili jsme se se zástupci obcí najít vhodné řešení, které by bylo realizovatelné v dohledné době. Není možné, aby lidé zůstali najednou bez pomoci. Obnova spojů nebude jednoduchou záležitostí, musí se vyhodnotit i finančně, což vyvolalo nejasnosti“ sděluje senátorka.



Linka Moravská Třebová Brno byla linkou komerční, na kterou přispíval částečně dotacemi Pardubický kraj. Do systému IDS JMK tato linka ale zahrnuta nebyla.



„Požádala jsem ředitele KORDIS JMK, aby zajistil informovanost veřejnosti ohledně úplné uzavírky, která se plánuje na železniční trati Blansko – Brno. Informovanost je nezbytně nutná v předstihu, aby cestující v klidu mohli využívat dopravní služby. Co se týče propojení Jevíčka přes Velké Opatovice, Boskovice až do Brna byl KORDIS vyzván starosty ke zpracování technické a ekonomické analýzy a návrhu řešení. Tyto podklady by měly být zpracovány do konce ledna,“ zakončila Vítková.

Ing. Jaromíra Vítková KDU-ČSL



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jelínková (KDU-ČSL): Dostupné bydlení Senátorka Seitlová: Darování pomoci nevládním organizacím je projevem toho dobrého v nás Navrátil (KDU-ČSL): Kraj opět přispěje na zvýšení kvality sociálních služeb Čaputová převzala medaili od Vystrčila a přišla velká řeč: Dezinformace, nenávist, ohrožení demokracie...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.