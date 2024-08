Senátorka Zwyrtek Hamplová: Adorace 4% menšin a její podoby už nejsou normální

Adorace 4% menšin a její podoby už nejsou normální.

A co tak pozdravit, poděkovat, vážit si seniorů?

Co vy na to ? Popisovat žákům realizaci gay sexu? Od školky (!) a prvního stupně (!) dětem motat hlavu vztahy dvou princů? Aby byly zmatené, co je vlastně ještě přirozené? A co je výjimka tvořící pravidlo?

Já jsem asi z jiné planety - tam je stále muž mužem, žena ženou, odlišují se, doplňují, milují… a pokud to má někdo jinak, respektujeme to, přejeme jim to, ale jejich sexualitu nevystavujeme, nikomu nevnucujeme a neděláme z tohoto výjimečného standard. A pak - intimní život každého, hetero i homo, patří především do jejich soukromí. Ne popisovat detaily žákům. To jim můžeme rovnou popisovat sado maso, trojky, zkrátka vše…

S přístupem z úvodníku článku vzroste jen potřeba dětských psychologů a psychiatrů…. Mne by zajímalo, zda není cílem této činnosti pouze bohatý finanční doping oněch neziskovek popisujících sex homosexuálů, zamilovaných princů do princů, tedy snadný život pro aktéry až nenormálního adorování těch 4% mezi námi, a zda se v zákulisí nesmějí tomu, jak jim ta mlčící heterosexuální většina na tuto snadnou obživu skáče.

A tak jen povzdech - pane Bože, ty to vidíš?

A co ta heterosexuální většina, kdy ta půjde do ulic, a na přednáškách začne konečně popisovat, jaký je ten sex mezi mužem a ženou super, a jak to vlastně spolu dělají? A proč vlastně nepromítat na školách rovnou porno? Jaký je v tom rozdíl?

Nic z popsaného by se nemělo dít na půdě škol. Protože nic z toho se nepodobá výuce a také výukou není. Jde o propagaci a adoraci 4%-tní sexuální menšiny, které zděšeně a zmateně přihlíží těch 96 %. Ti jsou tolerantní, ale to už dávno nestačí - ještě mají tleskat průvodům (dříve prvomájovým, dnes Prag Pride), pokorně ustoupit vzad a stydět se za normální pomilování muže a ženy, které, jak to vypadá, není jako zastaralé pozornosti hodno.

Přestaňme “blbnout” dobou a chraňme naše děti před vymýváním mozků cizími, někde vyškolenými mládežniky. Každá informace má svůj čas, a musí být podána, pokud možno rodiči, vhodným způsobem.

Škola ať naučí děti, co má - a k tomu třeba pozdravit, poděkovat, vážit si seniorů, mít úctu k práci a pomáhat druhým. A bude mít toho na bedrech ažaž.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



