Senátorka Zwyrtek Hamplová: Budu raději s vámi. A kde?

Jako senátorka dostávám takové pozvánky… V obecné rovině je to jistě výjimečné… Stejně jako Španělský sál Pražského hradu… I důvod setkání… A 80. let výročí… Ale - v době relativizace osob osvoboditelů tehdy, zahráváním si s vyvoláním další války v Evropě dnes a voláním po masivním zbrojení jako cesty k míru a bezpečí (!) pro budoucí roky mám z těchto akcí tzv. navenek nedobrý pocit…

Jistě bychom se tam v té výjimečné kráse sešli, všechno by určitě vypadalo důstojně a dle očekávání, padlo by nepochybně mnoho pečlivě sepsaných vět… Ale některým z nás by to uvnitř čím dál víc “hlasitě mlčelo” - proč podobný akt z povinnosti, když ve skutečnosti je “všechno jinak”?

Proto nebudu večer 8. května 2025 ve Španělskem sále Pražského hradu na této formální akci (ač bych tam být mohla), ale osmdesáté výročí konce 2. světové války strávím s vámi a přáteli už odpoledne na Staroměstském náměstí na akci, namířené proti válce (protože tam být s vámi chci).

I u vás jistě důstojně a upřímně vzpomenete na osvobození svých obcí a měst… I tam budu v duchu s vámi… Tedy ať budeme spolu skutečně na Staroměstském náměstí, nebo spolu budeme srdcem na dálku, nechť je to hlavně upřímné a opravdové…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



