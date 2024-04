Senátorka Zwyrtek Hamplová: Být „dvouprocentní”, to už je v režimu odchylky a celosvětový rekord

reklama

Vláda je “dvouprocentní”… Dovezte pražské voliče do sklípků… My jim ten “dvojkový” optimismus vyženeme z hlavy.

Dvě procenta je 212.000 občanů s velkorysým zápočtem nezletilých včetně kojenců… Plus troufám si tvrdit, že to bude s bídou 1 %. … Příliš optimisticky na “dvojku” to určitě zvyšuje Praha.

…Přivezte pražské voliče do moravských sklípků, my jim to u nás vysvětlíme…. Kde s touto vládou jsme... Morava - to bude tak 0,5 %, a kdoví jestli. V každém případě být “dvouprocentní”, to už je snad i v režimu odchylky a celosvětový rekord… Kdyby to nebyla tragédie pro tuto zemi, bylo by to k popukání - jak rychle se dá na všech frontách řízení země historicky znemožnit… A na plakátech se za to pochválit. To nevymyslíš…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka

