Senátorka Zwyrtek Hamplová: Kdo jim dovolil riskovat naše životy?

reklama

NATO dělá neuvěřitelné věci. Chce nás evidentně vtáhnout do války a obětí má být po Ukrajině patrně celá Evropa. Kdo jim dovolil takto riskovat naše životy?

Anketa Chcete, aby státy NATO vyslaly vojáky na Ukrajinu? Chci 0% Nechci 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 608 lidí

Neuvěřitelné, tyto provokace… Jsou zcela zbytečné a směřují k jedinému - k vyvolání širší války. Marné, zbytečné, ničivé, tragické… K ničemu jinému to nevede. Pokud ještě někomu nedochází, že takto je to od počátku a že válka na východě by nebyla, kdyby nebyla vyprovokována porušováním dohod a dalšími příhraničními kroky, je slepý. Toto je ale takové ohrožování životů nás všech, až je to neskutečné, že si to ti nahoře takto bezohledně a bez jakéhokoli ohledu na evropské obyvatelstvo dovolí.

Do Eveopského parlamentu proto volme pouze jednoznačně pro mír vyhraněné kandidáty, a posilme tak v EP hlasy pro okamžité ukončení války na východě, ne její eskalaci. Jako to mají ti nahoře evidentně v plánu. Opravdu neuvěřitelné, podobné provokativní kroky na našem, evropském území.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Zwyrtek Hamplová: Stále se věnuji tématu aplikace práva v době tzv. covidové Senátorka Zwyrtek Hamplová: Ten dvojí metr už je alarmující kilometr Senátorka Zwyrtek Hamplová: Protiústavní kroky České televize jako veřejné služby Senátorka Zwyrtek Hamplová: Ať opustí funkce všichni, kteří neumí respektovat jiný názor

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE