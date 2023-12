Senátorka Zwyrtek Hamplová: Měla bych k vám takové malé poselství

reklama

Nevšímejte si, prosím, bláznů typu hodnotitelé pořadů StarDance - když hvězdy tančí, protože samozřejmě nejde o žádný zpátečnický program, a tak dále, jak tyto dny běhá éterem… Je to celé přesně naopak. Lidé, kteří to říkají, a kterým vadí, že se lidé mnoha generací společně baví a dívají na ladnost těla, vymýšlejí tyto neuvěřitelné “vědecké” formulace á la kdysi poúnorové hodnocení nesocialistické kultury, protože mají vážný problém hlavně sami se sebou.

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 8% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4776 lidí

Jsou totiž reprezentanty té nejhrubší politicko-společenské pornografie, v níž krása je zlo, ladnost hřích, žena a muž v objetí nenormálnost, zkrátka kde být normální je vlastně nenormální… Což je diagnóza, a měli by zajít za psychiatrem, ne do médií… Ale když vám něco podobně přirozeně inteligentního současně vládne, a například pojmenovává helikoptéry Čestmír, rozdává trapná trička nebo nakupuje Nutellu, není se vlastně čemu divit…

Tedy vás chci ujistit, že podobné zoufalé snahy brát nám normální život a normální pohled na svět jsou vůbec tou nejhrubší pornografií, jaká existuje… a proto se jejím nositelům vysmějme, a řekněme zcela jasně a sebevědomě - POHRDÁME VÁMI, protože nic jiného si při své lidské omezenosti nezasloužíte, a těšíme se všichni na další ročník StarDance. A zkuste ho naším mámám a všem, kdo ho sledují, brát… Vyvedeme vás za límec…

A ta helikoptéra? A Nutella? A trička? Tak toto “osmnáctiprocentní” politické a hlavně tragické politické “porno” by měly co nejdříve vyřešit nové volby. Protože to už opravdu nejde slušně komentovat...

Tedy - co tu patří na smetiště dějin? Co je a co není normální? Ať závěry nechají laskavě na nás. My víme své!

Co si vyberete? Co je to normální?

P.S.: A přiznávám - StarDance nesleduji. Nedá se u něj štrikovat… Ale maminka mi vše poctivě hlásí.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Zwyrtek Hamplová: Jsem patrně nevítaná senátorka přinášející na stůl nevítaná témata Senátorka Zwyrtek Hamplová: Postoj zástupců vlády? Nezajímá. Ale naprosto Senátorka Zwyrtek Hamplová: Hlas občanů zástupce vlády nezajímá Senátorka Zwyrtek Hamplová: Neberte si do úst naše děti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE