Senátorka Zwyrtek Hamplová: Ministr vnitra není oprávněn cokoli obcím doporučovat

Ministr vnitra není oprávněn cokoli obcím doporučovat - není jejich nadřízený. Je ale možné, že to ani po dvou letech neví. Ministr Rakušan stylem své výzvy obcím překročil své kompetence.

Nemám ráda moralizování, gesta a dvojí metr - na “šlechtu” a prostý lid. Hlavně tam, kde to dotyčnému absolutně nepřísluší, a překračuje tím hrubě své kompetence. Proto bych byla ráda, kdyby pan ministr Rakušan neříkal starostům, co mají a nemají dělat, protože je čistě na nich, co ve svých obcích a městech udělaji a co ne. Samospráva je zaručena Ústavou, a nikdo, včetně ministra, premiéra a prezidenta jí nemá právo říkat, jak se má zachovat. Vyjádření ministra Rakušana tak lze vnímat pouze jako vyslovený soukromý názor, co podle něj je a není správné. Ovšem jen jako soukromé osoby. Jakákoli výzva starostům, respektive obcím a městům, z pozice jeho funkce, není absolutně na místě, a je ústavně zcela nevhodná a tzv. přes čáru. Pan ministr by si měl nastudovat, co spadá do jeho kompetence, a stylem vyjadřování to jasně odlišovat. A nepoužívat hlavičkový papír ministerstva.

A chce-li moralizovat, mohl by začít u svých vládních kolegů, a nechat na pokoji obce a města.

“Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu na síti X vyzval starostky a starosty obcí, aby nepořádali silvestrovské ohňostroje. K omezení zábavní pyrotechniky vyzval i ostatní lidi.

Důvodem je tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze z minulého týdne, která si vyžádala 14 obětí, a také dvojnásobná vražda z Klánovického lesa.”

