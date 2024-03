Senátorka Zwyrtek Hamplová: Od chování premiéra Fialy se distancuji

reklama

Jednání premiéra Petra Fialy vůči Slovensku a jeho premiéru Robertu Ficovi považuji za politicky nevyzrálé a nerespektující jak vůli slovenských občanů ve volbách, tak vůli českého národa, pokud jde o česko-slovenské vztahy. Jeho výroky totiž nevyjadřují názor většiny občanů České republiky, a pokud co vůbec vyjadřují, pak jen obavy Petra Fialy o sebe sama, strach z přímé diskuze s Robertem Ficem a to, jak on sám se jako český premiér vzdálil svému lidu.

Souhlasím současně se slovy prezidenta Václava Klause, který mimo jiné řekl, že “Slovenskou politiku musíme respektovat a oprostit se od jakéhokoli moralizování a poučování z Prahy”.

Rovněž tak nepovažuji za politicky dospělé ani zodpovědné poskytovat ze strany českých vládních a parlamentních představitelů podporu opozici současné slovenské vlády, když tato vláda vznikla na základě demokratických voleb. Ztrácíme tím velmi v mezinárodním měřítku i v očích slovenských občanů, a mohlo by to být považováno až za nepřípustné vměšování do vnitřních záležitostí jiné země.

V každém případě nás současné kroky premiéra vůči Slovensku velmi poškozují.

Osobně se od jeho chování DISTANCUJI.

