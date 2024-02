Senátorka Zwyrtek Hamplová: On se “popírá, že se popírá”

reklama

Lhal jsem - tvrdí ministr vnitra ráno… Jak to říct… To už se totiž ani nedá komentovat. Ministr vnitra na dotaz v Sokolově prý uvedl, že se chystá vykoupení minoritních akcionářů a že se připravuje získání stoprocentního podílu v ČEZ státem. Bum.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12174 lidí

Tedy řekl, že se chystá to, po čem voláme mnozí už skoro dva roky. Zda byl v tu chvíli střízliv, těžko říct, protože podobné věci, pokud se dějí, se do světa hlavně nehlásají a chodí se kolem nich po špičkách. Jenže on o pár hodin později zase uvedl, že na debatě řekl „nepravdivé informace“ a že žádné kroky neprobíhají.

Asi mu někdo prozradil, že zveřejnění může podobnou transakci ohrozit, zmařit nebo sakra prodražit. Takže asi hasí požár. Nebo to byl záměr? Už jsme si tak napříč spektrem volali a kroutíme hlavou, co je vlastně možné od lidí s nulovými zkušenostmi z trhu a vůbec reálného života a byznysu ještě čekat, když takto od pasu vystřelí informaci, za kterou by jinde na minutu letěl.

Otázkou je, zda to náš premiér akademik vůbec chápe. Zajímalo by nás tedy všechny, od koho dostal ministr tak po prstech, že hasí požár a raději se sám prohlašuje za lháře. Už je to opravdu Absurdistán, který ovšem ohrožuje nás všechny. V případě ČEZ určitě.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka

