Senátorka Zwyrtek Hamplová: Opravdu „státotvorné“

Odpověděla jsem na několik otázek k tématu „pan prezident“. Odpovědi jsou stručné a myslím, že mohou zaujmout. A jak jsem si večer a včera občas projela sociální sítě, musím říct, že pro politika je opravdu nejhorší, když se stane úsměvným… Ta tisková konference, kterou komentuji, úprk z ní do Španělska a všechna ta pravá a „nepravá“ fota z této dovolené, jsou toho důkazem.
Z textu: "Osobně se domnívám, že pan prezident plnil pokyn, a sám si nebyl tím, co dělá, moc jist – jeho nervozita byla vidět i slyšet, hlas se mu třepal. Dotazy nepřipustil a po vyvolání vládní krize ujel na dovolenou. Opravdu „státotvorné“."
Celý rozhovor najdete ZDE.
