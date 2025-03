Senátorka Zwyrtek Hamplová: Pán Bůh s námi a s nimi pryč

Tak to bychom měli… Už abychom je tam proto neměli… Ti lidé totiž evidentně nevědí, co činí. Nebo to naopak vědí až moc dobře? Dvacet bilionů (v Kč) na přezbrojení Evropy? To může opravdu vyslovit jen gynekoložka. Ale těch zisků z toho! Ano, toho by byl Lipavský nepochybně posilou. I Fiala. I leckterý herec by tomu jistě rád zatleskal, zvláště kdyby byl honorář. A tak ono by se v těch bilionech jistě něco našlo…

Tedy - Pán Bůh s námi, a s nimi pryč… Toto už není skutečně legrace. To je masivní zbrojení za neuvěřitelné peníze, které seberou nám na kvalitě našich životů nebo Evropu tak zadluží, že se z toho už nevzpamatuje. Nebo obojí. A tajné služby v patách a politikové kvalit Lipánka, to je s tím zbrojením hazard naprosto se vším, především s našimi životy. Protože to vše může jednoho dne skutečně vybuchnout…. v tu třetí světovou.

Bilionkrát - NE!? Chci mír, poklidný život v našich obcích a městech, a tam nahoře státníky, kteří k tomu budou směřovat. Ne tyto riskující ve své neschopnosti všechno. Doslova.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



