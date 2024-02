Senátorka Zwyrtek Hamplová: Pár stovek lidí tam nahoře nesmí ničit životy nám všem

reklama

ODHALENÍ: To, že nám ze strany Ruska hrozí napadení, je největší dezinformace doby. Západ je po rozhovoru “nahý”…

Dnes už každý chápe, proč vypukla taková panika kolem rozhovoru s Putinem. Je v něm totiž úplně všechno. Tou hlavní informací je, že žádný stát se nemusí bát Ruska, jak se nám tvrdí, a že tím, kdo by chtěl jakýkoli válečný konflikt, nebo útočit na jiné země, není Putin. To ovšem hrubě nezapadá do plánů na miliardové obchody zbrojařského průmyslu včetně našich “hrudníkových” stíhaček F-35, neboť všechny ty obrovské obchody a pobyty amerických vojsk na našem území se hrozbou ze strany Ruska odůvodňují. Ta hrozba ale neexistuje, a kdo ní straší, je lhář. Dnes už to ví díky jednomu odvážnému novináři, který vůbec nebyl servilní a Putina klasicky investigativně “dusil”, celý svět.

Ano, Putin napadením Ukrajiny porušil mezinárodní právo, ale… Je tam tolik ale všeho historického dění proti Rusku a proti spolupráci s Ruskem, a tolik příkoří vůči Rusům na území Ukrajiny, a k tomu tolik nacistických a dalších negativních prvků (korupce) rovněž tam (opomíjeje celou historickou linii území Ukrajiny), a vysoce sporná úloha USA a NATO a nakládáni s Minskými dohodami, že i v případě velmi obezřetného přístupu k obsahu patrně historicky přelomového rozhovoru musíte zakroutit hlavou a konstatovat - proboha, co nám ti tzv. světoví lídři “rvou” do hlavy? O co tam opravdu šlo? Co tím sledovali a sledují? Jak se k tomu Rusku chovali? Proč ignorovali jeho vícekrát nabídnutou ruku ke spolupráci? Chtějí snad oni tu válku? Nebo chtějí “jen” ty miliardové obchody na strašení válečným konfliktem, a proto tu hrozbu titulky vytvářejí? A proč nás v tak vážné věci tak dezinformuje naše česká vláda?

Nejsledovanější rozhovor doby na řadu otázek velmi otevřeně odpověděl, ale nejen to. Řadu otázek také nastolil. Obojí se světovým lídrům těžce nehodí. Putin jim totiž strhl masky bojovníků za bezpečnost svých občanů a představil je v plné nahotě. Stručně - jako lháře. Západ zkrátka po zveřejnění rozhovoru už nemůže nikdy tvrdit to, co tvrdil. Slovy toho malého dítěte, které sledovalo královský průvod, musíme konstatovat, že: “Západ je nahý”.

Protože ten rozhovor vůbec nebyl o Putinovi. Ani o Rusku. Ani o válce na Ukrajině… Byl o západu. O tom, jak se mu dá věřit a jak mu máme v další době “měřit”. Protože od toho se bude odvíjet kvalita našich životů. Zda budeme chudnout, vytvářet napětí a zbrojit a vykřikovat gesta proti neexistujícímu nepříteli, nebo se s Ruskem domluvíme za jednacím stolem, následně se v EU zbavíme diktatury Bruselu, a z Evropy bude opět klidný kontinent, kde se nám bude chtít žít.

Máme to v rukou. Pár stovek lidí tam nahoře nesmí přece ničit životy nám všem pro ty miliardové obchody a svá ega. A pokud to dělají, musíme je poslat tam, kam patří. Do propadliště dějin. A to hned.

