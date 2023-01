Senátorka Zwyrtek Hamplová: Porušení ústavního práva kandidátů na rovnou politickou soutěž

reklama

PTÁTE SE: Proběhla prezidentská kampaň v pořádku? Ne.

Podle mne je protiústavní dvojí možnost nominace, a "předvýběr"

Už samotná selekce kandidátů v televizích, kterou jsem nazvala "pražským předvýběrem", je porušením ústavního práva kandidátů na rovnou politickou soutěž. Vyřazení Karla Janečka za minimální, a ještě hypotetickou chybu, pak zcela omezilo jeho ústavní právo kandidovat. Pochybnosti o tom, zda měli jiní přístup do databáze občanů, a jiní ne, to jen znásobily. Nelze však patrně očekávat, že by Ústavní soud výsledek voleb zrušil, když to byl on, kdo se např. vyřazením Karla Janečka odmítl zabývat, že mu to nepřísluší.

Kdyby ale bylo na mne, zrušení těchto voleb by bylo zcela na místě - za prve je zde nerovnost, pokud jde o nominaci (50.000 podpisů vůči deseti či dvaceti podpisům senátorů nebo poslanců těžce zvýhodňují kandidáty jimi nominované jak časem, tak nulovými náklady na sběr těchto podpisů, tak nutnosti zveřejnit kandidaturu mnohem dříve), za druhé televize protiústavně selektovaly, což by jim mělo být zapovězeno, naprosto skandální je to u televize veřejnoprávní, a za třetí zákon by měl být natolik jasný, že Ústavní soud by měl být skutečně tím, kdo rozhodne v případě neshod.

Tedy tyto volby jsou opravdu historické i v tomto směru. Nelze se pak ale divit, že sbírat 50.000 podpisů, když jiní nemusejí, mnoho dobrých kandidátů odradí - nemají na to ani prostředky, a někdy ani čas vedle své práce... Zkrátka opět se preferují parlamentní strany, a to není rozhodně dobře - nejsou jen ony na světě.

Co s tím?

Musí se v následujících letech, ideálně hned, zdokonalit zákon o prezidentských volbách.

