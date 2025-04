Senátorka Zwyrtek Hamplová: Přesně takové výdaje mají co dělat v českém rozpočtu

Vážený pane ministře, vážený pane kolego, vážení kolegové,

já jsem také nechtěla vystupovat, což je tedy vzácné. Někdy i podobné konstatování, že se tak shodneme. Budu stručná. Velmi často vystupuji kriticky nebo hodnotím výdaje, které se vynakládají v ČR v této době. Takže chci využít toho, že tady tento návrh podpořím, a to z jednoho prostého důvodu. Souhlasím s tím, že musíme vydávat jen to, na co máme, často to opakuji. Znám to z obcí a měst, protože tam to jinak nejde. Tam se pohybuji 30 let a vím, že starostové, kdyby někdy vynakládali nebo uvažovali tak, jak se uvažuje o ta patra výš, tak za chvilku nejsou starostové.

Ale chci říci, že pokud jsou to výdaje mandatorní, které, jak tady padlo vícekrát, konají to dobro nebo vidíme smysluplnost, vidíme v tom i dobré mravy, prostě všechno, co se v tom slučuje, tak volím takovou, řekla bych, úvahovou strategii v tom, že pokud zahrneme do našeho státního rozpočtu výdaje tohoto typu, které všichni budeme vnímat jako smysluplné, pozitivní, mravné, tak tyto výdaje potom budou schopny, protože bude těžké a náročné je rušit, budou muset vytlačit výdaje, které teď někteří z nás vnímají jako výdaje, které nejsou smysluplné, které by v rozpočtu být neměly.

A budeme muset velmi vážit, kde ČR bude vynakládat výdaje například i mimo území naší republiky. Budeme muset začít myslet právě na výdaje tohoto typu, aby konaly to, co konat mají na území naší ČR, v prospěch našich občanů, jak tady padlo, i těch, co neměli to štěstí.

Já kupodivu, byť na to nevypadám, jsem také byla aktivní sportovkyně. A neumím se ani vžít do toho, byť jsem sponzorovala řadu podobných akcí, že někdo to štěstí neměl. A považuji, přestože to bude „ztrátový výdaj“, já ho naprosto nepovažuji za ztrátový, protože přesně takové výdaje mají co dělat v českém rozpočtu.

Takže já tento návrh podpořím a budu doufat, že obdobné výdaje tohoto typu vytlačí postupně nebo nás přinutí uvažovat jinak ve vztahu k jiným výdajům, které já osobně, mohou na to být zase různé názory, nepovažuji za smysluplné vynakládat na dluh, například zrovna výdaje na zbrojení. Takže já tento návrh podpořím a podporuji ho velmi ráda, protože ho považuji za velmi smysluplný a mravný.

