Senátorka Zwyrtek Hamplová: Proč “nálet poprsím F-35” nevyšel

Dovolím si nadsázku, protože vážně už to komentovat opravdu nejde. Tedy:

Paní ministryně patrně neví, že Andrej Babiš je ženatý. Pokud ví, že je Andrej Babiš ženatý, patrně neviděla jeho mladou manželku. Pokud ví, že je Andrej Babiš ženatý, a viděla jeho mladou manželku, patrně nemá doma zrcadlo. Pokud ví, že je Andrej Babiš ženatý, viděla jeho mladou manželku a má doma zrcadlo, byla stihačka F-35 na prsou její poslední nadějí, jak svést budoucího premiéra.

Ale “nálet poprsím F-35” jí nevyšel. Paní ministryně totiž k tomu všemu i mluvila… A to je vždy konečná…. Pan Babiš se tedy jen pobavil a lehce “svodům stihačkou” odolal.

P.S.: Českou ministryni obrany ale jeden nepochybně miluje - výrobce těch F-35. Bodejť by ne, když mu jako členka vlády propůjčila vlastní hruď jako reklamní plochu. Dokonce, představte si, na půdě Parlamentu… To se mu jistě nestává běžně! To je možné opravdu jen u nás… Plus ten byznys… Nekup to.

