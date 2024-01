Senátorka Zwyrtek Hamplová: Republikou resonuje - Máme vás dost. Odejděte!

reklama

Kolik že jsme ušetřili na těch důchodech? A na kom budeme šetřit toto? Další do mozaiky průšvihů (více ZDE). Očekávaných 12 miliard nebude, tento odhad byl zase chimérou. Oni to prostě v klíčových resortech opravdu zoufale, ale zoufale NEUMÍ, a pak klín vyrážejí klínem. O to více ale stále rozhazují, kde by neměli. A k tomu lžou - stále nám tvrdí, že se NIC NEDĚJE, všechno je v pořádku, zatímco jako země jdeme přímo ke dnu.

Vlastně pozor - jeden už z “posádky” Titanicu utíká, své kolegy “hrdinně” opouští na prvním “záchranném člunu” koaliční zrady, a dokonce si podle nového scénáře sype popel na hlavu, když lituje i onoho “slavného” Putina, kterého nechal vyrobit v pytli do rakve a pověsit na vnitro. Předpokládám tedy, že už na účet státu poslal těch 89 tisíc, protože tolik nás ten jeho pubertální úlet stál.

Já už se vlastně nedivím, že věci se dávají rychle do pohybu. Zejména po vypuknutí kauzy “kampelička”, kde to vypadá až hrůzostrašně, po růžovém “znásilnění” důvěryhodnosti funkce “starostové”, tvrdě prosazované korespondenční volbě a jejímu možnému zneužití, a pyšném smetení patrně všech aktuálních petic občanů pod stůl. Koho by také názor lidí zajímal…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ

senátorka



Senátoři napříč spektrem naopak 24. 1. neustoupili tlaku až křiku a odmítli ratifikovat skrytou gender ideologii v podobě “trojského koně” Istanbulské úmluvy, byť těsně, a nelze vyloučit snahu to v budoucnu nějak zvrátit. Ale zaplať bůh za to.

Takže - také se vám už někdy stalo, že co dlouho nešlo, náhle běží skoro jako na drátku? Že co trvalo měsíce a týdny, je náhle otázkou dnů? Že lidé, kteří spolu váhali mluvit, spolu náhle mluví? Tak v této situaci se teď patrně nachází Česká republika. Pud sebezáchovy funguje. Protože jde o každého z nás, o naše rodiny, naše děti, o práci, o kvalitu života v naší zemi a o tu zemi… Tedy vlastně o všechno.

Takže zaznívá jasně - o dílčí věci se lze přít ve volbách. Jeden názor ale je a musí být už v tuto chvíli zcela stejný. Tato vláda musí okamžitě skončit. Pro svou absolutní odbornou neschopnost, kterou ohrožuje v přímém přenosu nás a naši zemi, a ještě se nestydí hrát s lidmi absurdní divadla.

Nastal zkrátka čas na celorepublikovou občanskou neposlušnost a její jasnou demonstraci. Ostatně vyzval k ní už i prezident Miloš Zeman, obdobně hovoří prezident Václav Klaus a ve své podstatě občanskou neposlušností už je jednání opozice ve sněmovně. Poslancům slovo vzali. Občanům ho nevezmou. A ti brzy řeknou nahlas své. A co to bude?

Máme vás dost! Odejděte! A bude to asi více než nahlas.

