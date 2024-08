Senátorka Zwyrtek Hamplová: Resumé - Ten problém tu dávno není, je nám vnucován

Já jim to přeji - ty oblečky, různé touhy, zkrátka vše, co je v osobním intimním životě uspokojuje. Na čem však trvám, je to, že právě proto, že jde o intimní život, tak to nemá co dělat na ulici, kde je to čirý exhibicionismus, který přímo ohrožuje děti a mladé, kteří tomu pohledu musí čelit, a že plné právo se takto vystrojovat ve svých klubech a doma, a v intimním životě dělat kdekomu kdeco, neznamená automaticky právo to všechno takto veřejně vystavovat, adorovat jako něco výjimečného a hodno potlesku, a nutit ostatní se na to celé dívat.

Ona pak ta vnucovaná a protlačovaná výchova do školek a škol je nutný důsledek, protože se logicky tvrdí, že na něco takového je nutné děti připravit. Nebylo by to nutné, kdyby stát něco takového nepřipustil, pochodovat po těch ulicích, jako by byly porno jevištěm.

To není o netoleranci. To je už o zdravém rozumu a vyspělosti civilizace. I tolerance má své hranice… Dané přirozenou inteligencí.

PS: Že už to není o tom, že by lidé menšiny netolerovali, svědčí téměř nulový zájem většin. Ten problém tu dávno není, je nám vnucován shora, aby bylo o čem mluvit, a možná i na čem vydělávat. Myslím ty neziskovky. Zkrátka - svět se zbláznil. A pak to končí spory o pohlaví v boxerském ringu.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



