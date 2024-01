Senátorka Zwyrtek Hamplová: Viditelná diskriminace skupiny osob při výkonu povolání je tu

reklama

Viditelná diskriminace skupiny osob při výkonu povolání je tu…

Řekla bych, že jsme už hlavně k smíchu… a šla od toho… Kdyby ovšem podobné kádrování v kultuře a politice (a jak víme i na akademické půdě) nebylo jasnou známkou začínající novodobé “normalizace”. Tak totiž začíná každý totalitní režim... Znemožnit výkon povolání nepohodlným. A to je velmi nebezpečné pro každého z nás.

“Kdo nejde s námi, jde proti nám” - říkali soudruzi. Ti dnešní to jen převzali. A jak je vidět, v Evropě v těchto praktikách vedeme prim. Jinde se to, co se děje u nás, prostě neděje. Znemožňovat výkon povolání pro národnost nebo pro dřívější pracovní angažmá nebo pro publikované názory a diskriminovat takto vymezenou skupinu lidí při výkonu jejich profese je totiž nejen nemorální, ale u nás i na hranici trestněprávní odpovědnosti.

Je na místě se tedy ptát, proč nečteme o této politické diskriminaci při výkonu povolání palcové titulky, a proč se například policie o tuto už jasně viditelnou diskriminaci skupiny osob napříč různými obory nezajímá…

Stává se to snad, nedej Bože, v České republice už normální? A jak je možné, že je u nás možné to, co jinde možné není?

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Zwyrtek Hamplová: Výroba “hrdinů doby” v Čechách a na Moravě Senátorka Zwyrtek Hamplová: Čeho se tak bojí, že se vše utajuje? Senátorka Zwyrtek Hamplová: Politika této vlády malé obce dávno odepsala Senátorka Zwyrtek Hamplová: Chceme odpovědi, mlčení nám nestačí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE