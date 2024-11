Senátorka Zwyrtek Hamplová: Virtuální svět přetvářky a pokrytectví se zřítil

Trump možná nakonec získá přes 300 volitelů. A k tomu Kongres. Totálně nenaplněné prognózy. Říkali, že to bude nejtěsnější výsledek v historii. To, co vidíme, je brutální náraz té jejich pracně vytvořené virtuální reality do skutečného světa.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 89% Neprospěje 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5343 lidí

Bude se teď rozebírat, co je příčinou Trumpova vítězství. Já to čtu tak, že ten virtuální svět přetvářky a pokrytectví, který mě osobně přiváděl k šílenství, se zřítil. To je pro mě největší message voleb. Nemyslím si, že s Trumpem budu ve všem souhlasit, ale myslím, že Američané odmítli iracionálost světa, který ztělesňují demokraté.

Prohráli lidé, kteří jsou schopni za miliardy postavit ocelárnu na zelený vodík, aniž by měli zelený vodík. Lidé, kteří jsou schopni naočkovat populaci experimentální vakcínou, aby "vymýtili respirační virus". Prohráli lidé, kteří jsou schopni říkat, že muž může rodit a kojit. Lidé, jejichž programem je lež, kteří ze lži obviňují všechny, kteří odmítají lhát s nimi.

Ukázalo se, že k tomu, aby se jejich lži staly pravdou, nestačí ovládnout média, nestačí ovládnout instituce a univerzity, nestačí podpora hvězdiček show byznysu. Ještě pořád je tady lid. Miluju demokracii.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



