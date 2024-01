Skopeček (ODS): Inflace je ekonomické zlo, které ničí úspory, brzdí investice

reklama

Vysokou míru inflace máme naštěstí za sebou. Čekají nás měsíce, kdy meziroční míra inflace bude klesat k 2 % cíli ČNB. Inflace je ekonomické zlo, které ničí úspory, brzdí investice, podkopává ekonomický růst. Budiž poučením, že se nevyplácí do ekonomiky pumpovat extrémní množství peněz neodpovídající růstu produktu, jako se to u nás dělo zejména v době covidových restrikcí. Díky nižší míře inflace tento rok porostou reálné mzdy a tedy i životní úroveň lidí. To se odrazí i v rostoucí spotřebě a lepších číslech růstu HDP. Je to silný důvod, aby se do ekonomiky vrátil větší optimismus.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



