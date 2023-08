Skopeček (ODS): Timmermans je symbolem a hlavou agresivní zelené ideologie

reklama

Bylo by pošetilé svalovat celou vinu za zelené šílenství, které snižuje konkurenceschopnost a růst Evropy, pouze na hlavu Timmermanse. Ale on je symbolem a hlavou agresivní zelené ideologie v EU. V tomto směru je dobře, že z Evropské komise mizí. Pokud chce Evropa zvrátit čím dál zřetelnější ekonomické zaostávání, je nezbytné zelené plány zrevidovat a ideologii nahradit rozumem.

V minulém volebním období navštívil jednání Výboru pro evropské záležitosti naší sněmovny. Čelil od nás i argumentům upozorňujícím na iracionalitu a nereálnost příliš ambiciózních klimatických cílů, ale nepřipustil ani milimetrový ústup. Na závěr jsem mu věnoval malý model českého auta s tím, že by měl přístup k emisním směrnicím změnit, jinak to náš průmysl zle odnese. Myslím, že ho to moc v jeho ultralevicovém snění o přestavbě evropské ekonomiky na uhlíkově neutrální netrápilo. Znáte to, “když se kácí les, musí lítat třísky…”

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



