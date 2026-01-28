Skopeček (ODS): Zákony se nemají měnit podle toho, že zrovna se to nehodí

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,
přeju krásné dopoledne. Já se budu snažit být stručný, protože chci vystoupit k tomu a navrhnout bod, o kterém jsem mluvil včera, nicméně bylo už po tom limitu, kdy nešlo bod zařadit nebo o něm dát hlasovat jako o zařazení, takže zopakuji, že bych rád navrhl na pořad schůze bod s názvem Nejasnost, netransparentnost a protizákonnost návrhu státního rozpočtu na rok 2026.
Zopakuji jenom v krátkosti tu argumentaci, kterou jsem tady uvedl během včerejšího dopoledního jednání. K tomu bodu mě vede pondělní rozhodnutí vlády schválit návrh rozpočtu a následně tisková zpráva, která s tím souvisela a byla vyvěšena na webu Ministerstva financí. Moje kritika míří jednak k tomu, že alespoň v ten první den - nevím, jestli náhodou už se to nezměnilo, ale nebylo možné se podívat na - nebo nebylo možné získat celý návrh státního rozpočtu se všemi čísly. V té tiskové zprávě byly jenom základní údaje, vybrané údaje spolu s komentářem.
Myslím si, že ve chvíli, kdy paní ministryně Schillerová velmi často hovoří o transparentnosti a nutnosti zvýšit transparentnost ve smyslu státního rozpočtu, tak je trošku zvláštní, že ve chvíli, kdy vláda schválí návrh státního rozpočtu, tak není možné nejenom pro poslance, ale pro veřejnost znát celý návrh toho zákona. To je jedna věc.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Nechci samozřejmě opakovat samotné meritum věci, to znamená, že ten rozpočet považuju za špatný, že ve chvíli, kdy je ekonomika téměř na svém potenciálu, není tam žádná produkční mezera téměř už, tak že se připravuje rozpočet, ve kterém se zvyšují jak veřejné výdaje, tak deficit.
Je zcela zřejmé, a koneckonců upozorňuje na to i Česká národní banka ve svých prognózách, respektive zprávách o měnové politice, ale koneckonců i Národní rozpočtová rada, že v takové chvíli jsou vyšší veřejné výdaje jasně proinflační a že se tím zužuje prostor České národní banky svoji měnovou politiku přizpůsobit, to znamená snižovat třeba úrokové sazby rychleji, než by mohla ve chvíli, kdyby se fiskální politika chovala v souladu s tím, v jaké fázi ekonomického cyklu se naše ekonomika nachází.
Nicméně vláda dělá v tuto chvíli pravý opak, dělá politiku, kterou bychom potřebovali maximálně dělat, alespoň keynesiánci tomu věří, ve chvíli, kdyby byla nějaká nedostatečná agregátní poptávka, kdybychom měli nedostatečnou agregátní poptávku, kdyby ta produkční mezera byla skutečně velká.
Další věcí, kterou v souvislosti s tou netransparentností vidím, je snaha vlády změnit rozpočtová pravidla, rozvolnit je. Zřejmě proto, aby už pro příští roky neměla problém ty deficity zvyšovat. Navíc se to navrhuje ve zrychleném čtení. Myslím si, že takové zákony, jako je zákon o rozpočtové odpovědnosti, které mají hlídat vlády, a to nejen tu vládu současnou, ale i jakékoliv vlády budoucí, prostě se nemají měnit podle toho, že zrovna se to nehodí a že ta konkrétní vláda chce třeba utrácet a měnit ten rozpočet více, než by bylo zdrávo.
Takže to je také věc, která si myslím, že zasluhuje v Poslanecké sněmovně debatu, že zasluhuje projednání ve výborech, že zasluhuje standardní tři čtení, protože jde o legislativu, která ovlivní nejenom ten letošní rozpočet, ale zejména ty rozpočty pro následující roky, a je skoro možná důležitější než konkrétní číslo jednoho státního rozpočtu.
Nicméně i z těch základních čísel státního rozpočtu, která z té tiskové zprávy a z jednání pondělní vlády byla jasná a zřejmá, tak z nich vyplývá, ten důsledek je jasný, že se vláda rozhodla poslat do Sněmovny návrh zákona, který je od samého začátku v rozporu s legislativou České republiky. Myslím, že je to vážná věc a že bychom se o tom měli pobavit v rámci samostatného bodu, který navrhuji a který jsem zmínil na začátku svého vystoupení.
Děkuju za pozornost.
