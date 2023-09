Šlachta (Přísaha): Jen další z řady Rakušanových podivných lží

reklama

Pamatujete Dozimetr? Největší korupční kauzu této vlády, a hlavně hnutí STAN? Rakušan se tvářil, že s nimi vlastně nemá nic společného a o ničem neví.

No. Takže teď se ukázalo, že si sám vyžádal speciální šifrovaný telefon. Přesně takový, jaký používala parta kolem Redla, když si domlouvali rozkrádání téhle země. Sám si ho vyžádal. Je to jedna skupina lidí, která šla do politiky s cílem si nakrást a ovládnout, co ještě zbylo.

Když se odhalila Redlova skupina se šifrovanými telefony, v které byl i ministr školství Gazdík, tak mu Rakušan radil, aby telefon rozkopal a nepoužíval. Sám lhal, mlžil a zapíral, že by takový podobný telefon při komunikaci s touto skupinou používal. Nyní jejich europoslanec Polčák říká, že si přes tenhle telefon volali.

Ano, ten Polčák, co chtěl 7,75 milionu po obcích, poškozených výbuchem ve Vrběticích. Když se to provalilo, tak si pozastavil členství ve STAN. No v březnu už si ho zase obnovil. Tohle bratrstvo kočičí pracky je jak ze zlého snu.

Ale je tu ještě jedna věc. Rakušan teď tvrdí, že ten šifrovaný telefon měl, protože se bál, že ho bude odposlouchávat politická konkurence. No a co tedy teď, jako ministr vnitra pro to udělal, aby se takové věci nemohly dít? Hádáte správně. Nic. Protože to je jen další z řady jeho podivných lží.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



