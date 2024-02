Šlachta (Přísaha): Obrovský průlom v korupční kauze hejtmana Půty ze STAN

reklama

O co jde? Korupční kauza hejtmana Libereckého kraje, Martina Půty, se točí kolem dvou projektů, prováděných společností Geotermální energie pro občany (GEPO). Projekty zahrnovaly rekonstrukci kostela svaté Máří Magdalény a revitalizaci parku na Perštýně s celkovými náklady přibližně sto milionů korun. Obvinění v rámci této kauzy se týkají manipulace zakázek a předražení nákladů na opravu kostela.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 2% Částečně ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 914 lidí

Takže na jedné straně politici, kteří rozhodují, a na druhé straně stavební firma Metrostav, která je měla uplácet. Policie našla při vyšetřování tabulky se jmény a částkami u některých obžalovaných, kde byl hejtman Půta označen jako "Nejvyšší". Šílené, že?

A jaký že nastal v kauze průlom? Firma Metrostav se přiznala k trestnému činu a souhlasila s postihem. Hejtman Půta tvrdí, že to nic nemění, on nic neudělal a ani to, že se Metrostav přiznal, nic nedokazuje. Jenže je to přesně naopak! To, že se ten, kdo měl uplácet politiky, doznal a souhlasí s trestem, mění úplně všechno. Pan hejtman Půta by měl po tom okamžitě odejít z politiky!

Vím, že v hnutí STAN to asi není nic výjimečného, však stále běží kauza Dozimetr, takže ti s tím asi nebudou dělat nic a svého hejtmana podrží. Doufám ale, že to vidíte vy a příštích volbách už STAN nedáte šanci dál škodit naší zemi.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): S čím jdeme do voleb? Šlachta (Přísaha): Fiala zapomněl uvést, že tam má schovaný milion. Zapomněl! Šlachta (Přísaha): Prezident zneužil novoročního projevu k obhajobě vlády Šlachta (Přísaha): Stát musí nejdřív udělat pořádek u sebe

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE