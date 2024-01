Šlachta (Přísaha): Prezident zneužil novoročního projevu k obhajobě vlády

reklama

Koukali jste na projev prezidenta Pavla? Absolutně šílené. „Neptejte se, nehledejte, vláda je dobrá a musíme mít euro.“ To jsou hlavní hrůzy, které jsem tam zaznamenal.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 2% Nelíbil 26% Nesledoval jsem ho 72% hlasovalo: 11559 lidí

Prezident zneužil novoročního projevu k obhajobě této vlády a jejich nesmyslných balíčků, které rozpočet stejně nezachrání. Navíc hned na začátku roku začal tlačit na přijetí eura, které by jednoznačně naši zemi ekonomicky poškodilo. Úplně to dokresluje jeho nedávný požadavek na zrušení práva veta.

A to bohužel není všechno. Prezident nám říká, že se ohledně bezpečnosti a nedávného tragického útoku na Filosofické fakultě nemáme na nic ptát, nemáme pátrat. To je přece šílené. Měli bychom dělat pravý opak. Jedině tak se poučíme z toho, co se stalo, a budeme moct zlepšit naši bezpečnost.

Prezident navíc říká, že máme být připraveni na krizové situace, přitom to je to, co současná vláda trestuhodně podceňuje!

V čem bych plně souhlasil, je že letos budou moct lidé vystavit současné vládní politice účet v evropských, senátních a krajských volbách. Prosím nezapomeňte na to, letos nás čeká velmi důležitý rok a Přísaha bude ve všech těchto volbách kandidovat.

