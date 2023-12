reklama

Slyšeli jste Fialův projev? Nevím jak vy, ale vůbec nechápu co myslel tím, že jsme to společně zvládli. Jeho vláda pro to neudělala vůbec nic. Zdravotnictví ani školství nepomohli, problémy lidí neřeší. Všechny krize zvládáme společně jako Češi, protože to umíme. Navzdory téhle blbé vládě.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): Situace nesmí být podceněna, nechme policii pracovat Viděl jsem centrum, kde migrant vraždil. „Občany musíme chránit.“ Šlachta vytáhl do boje Šlachta (Přísaha): Zase Rakušan! „A tehdy jsem to pochopil.“ Macinka vysvětlil, proč podpořil Šlachtu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE