Sládeček (SPD): V čem pan premiér Fiala opravdu vyniká, je lhaní....

Novela zákona o důchodovém pojištění zvyšuje věk pro odchod do důchodu, omezuje předčasné důchody, snižuje nové důchody a snižuje valorizace důchodů. Tedy samé negativní zprávy pro české důchodce. Vláda pětikoalice – nebo nyní čtyřkoalice – tyto změny nazývá stabilní systém férových důchodů.

Pan premiér Fiala několikrát řekl, že je hrdý na to, že tato vláda zvýšila důchody o 30 procent. Pan premiér je asi hrdý na to, jak vysoká byla inflace. Protože to, že se zvedly důchody o 30 procent, není zásluha této vlády, jak často představitelé pětikoalice tvrdí, ale pouze plnění přijatých právních norem.

V čem pan premiér Fiala opravdu vyniká, je lhaní. V deníku Blesk v listopadu 2022 pan premiér Fiala říká, cituji: "Nechystáme se zvyšovat daně lidem, přestože je po tom poptávka. Slíbili jsme, že nebudeme zvyšovat daně, a nechceme je zvyšovat. Považujeme za lepší, když mají lidé více peněz v peněženkách. Jediná výjimka je válečná daň, která je ale dočasná a vztahuje se na neočekávané a mimořádné zisky firem v energetice a bankovnictví." Konec citace.

Uvědomte si, pane premiére, že zhruba 50 procent důchodců má důchod nižší, než je průměrný důchod. Každopádně bych čekal, že se šetřit začne shora, od státního aparátu, a až nakonec od nejchudších vrstev obyvatelstva. Na zvýšení důchodů důchodcům o tisíc korun se peníze v rozpočtu nenašly, ale na zvýšení platů ústavních činitelů ano.

Při ekonomické krizi by měla být určitá solidarita, ale nemělo by se brát nejchudším a přidávat nejbohatším. Šetřit je vhodné tam, kde je to nejméně bolestivé. Například by bylo vhodné zrušit Senát. Je to totiž zbytečná trafika pro neúspěšné kandidáty na prezidenta, politické odpadlíky a politické důchodce, jako je například paní senátorka Němcová. Ta se dostala svými vulgaritami na úroveň čtvrté cenové skupiny a patří mezi přední dezinformátory české politické scény. Provoz Senátu ročně stojí náš stát 661,4 milionu korun, zatímco volební účast dosahuje žalostných 18 procent. To je důkaz, že je tato instituce zcela nadbytečná.

Přitom by stačilo schválit zdanění zahraničních dividend, jak navrhujeme v hnutí SPD. Tím by do státního rozpočtu přiteklo více než 300 miliard korun. Ale k takovému kroku bohužel vláda, řízená Bruselem, nesáhne. Vláda Petra Fialy totiž umí akorát zvyšovat daně, snižovat důchody českým občanům a posílat lidi žádat o sociální dávky. Proto budu hlasovat proti přijetí této novely. Děkuji vám za pozornost

