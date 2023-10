Sláma (Trikolora): Zvýšení DPH na pivo je hrubá chyba a útok na naše tradice

reklama

Tak nám sněmovnou prošel daňový balíček, mnozí jeho kritici jsou ihned nálepkováni jako populisté v tom lepším případě, v tom druhém horším jako agenti a příznivci Ruska. Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7862 lidí

To že se veřejné finance netěší dobré kondici víme snad všichni, nikdo nic takového nepodceňuje a farizejsky nevykřikuje že není nic třeba dělat, nakonec největším pokrytcem a lhářem tu bez sentimentu vychází Petr Fiala. Ten Fiala který sliboval nezvýšení daní, boj proti byrokracii atd. Nejdříve si pojmenujme příčinu, Fialův kabinet je eurohujerský , bez okolků a rozmyslu přijímá vše z Bruselu velmi submisivním způsobem, s tím i vše co škodí naší ekonomice potažmo financím a v konečné fázi nevyhnutelně právě občanům.Myslím že třeba Green Deal a celá zelená ideologie EU je sebevražedná a žene celou Evropu do ztráty schopnosti konkurence. Dalším faktorem je neochota snížit byrokracii, seškrtat přebujelou a zbytečnou agendu státu. Fialův kabinet dále propadl naprosté militarizaci, kdy bez ohledu na stav financí a ekonomiky podepisuje nikterak výhodný nákup stíhaček, které jsou předražené. To nemluvím o vydání finančních prostředků na logistiku s tím spojenou. ( To je celkem srozumitelné konstatování kde vidím zásadní překážky pro racionální přístup nejen k veřejným financím).

I tato vláda vidí že jsme v dluhové pasti, tak přichází se svým balíčkem a to včetně zvýšení DPH na pivo. Je to jedna s mnoha výrazných systémových chyb. Výroba i pití piva jsou naší národní tradicí, kterou je třeba ctít a přistupovat k tomu velmi pokorně, citlivý přístup v této oblasti je podstatou mého uvažování. Dětinské představy o výraznějším příjmu prostředků do státního rozpočtu nechám stranou, zaměřím se na důsledky. Toto navýšení nesmírně poškodí naše živnostníky v oblasti gastronomie a pohostinství. ( Nejdříve kuřácký zákon, po něm covid a teď zvýšení DPH - smrtící koktejl) Ještě větší zásah je to do života našich malých obcí, kde ještě zázrakem nějaká restaurace zbyla, obávám se že toto navýšení nepřežije mnoho malých hospůdek, což je obrovská rána jak do života jednotlivců tak do samotného života vesnic. Tady se jasně ukazuje že tyto kroky jsou nedomyšlené, nebo je život zvláště v malých obcích této vládě naprosto lhostejný.

Je třeba mít úctu a respekt k tradicím, vážit si občanů , vědět že malé živnosti i každodenní kolorit a zvyky života obcí je třeba chránit, vědom si i ekonomických zákonitostí. Razantně, ostentativně a zcela otevřeně odmítám neurvalý, necitlivý krok vlády v podobě navýšení DPH na pivo.

Převzato z Profilu.

Josef Sláma Trikolora

Místopředseda Trikolory

zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sláma (Trikolora): Země, která bez změny neobstojí Sláma (Trikolora): Mnichovská dohoda, tragický okamžik naší historie Sláma (Trikolora): Edvard Beneš 75 let od úmrtí Sláma (Trikolora): Nervozita v naší zemi není dána ruskou agresí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE