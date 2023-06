Šmarda (SOCDEM): Ministr Nekula v čele rezortu nikdy stát neměl

Ministr Nekula se ministrem nikdy stát neměl. Vypovídá to jen o personální politice současné vládní koalice. Platí to i o jiných postech, například o řízení ministerstva financí.

„Trpký dojem, který po sobě zanechal je málo přesvědčivé zdůvodňování čehokoliv z odborné agendy, selhání v boji s cenami potravin, krácení národních dotací, které nedopadlo na agrobarony, ale především postihlo opravdové zemědělce,“ připomíná předseda sociální demokracie Michal Šmarda a dodává, že vláda je neschopná prosadit cokoli, co by českým zemědělcům a potravinářům pomohlo. „Ministr nenašel a ani nehledal systémové dlouhodobé řešení, které by uchránilo české domácnosti před dopadem inflace a drahých potravin,“ říká.

Resort podle Michala Šmardy neřídil on, ale jeho stranický předseda, nyní ministr práce a sociálních věcí. „Bylo by jistě efektivnější, kdyby na MPSV byl někdo jiný a ministr Jurečka byl od začátku šéfem rezortu zemědělství. Byl by určitě lepší ministr. Při vší úctě a respektu k avizovanému nástupci, panu Výbornému, tento náročný resort by si v čele zasloužil respektovaného odborníka. Obáváme se, že praxe “vzdáleného” řízení ministerstva zemědělství bude pokračovat,“ předpokládá předseda Sociální demokracie.

Sociální demokracie přišla už dříve s jasným řešením cen v obchodech. Vyzývala například k dobrovolnému zastropování cen potravin, které se osvědčilo mj. na Slovensku nebo ve Francii. Vláda měla uvažovat rovněž o snížení DPH. Vyzýváme také k tomu, aby evropské dotace směřovaly především ke středním a malým zemědělcům, což zvýší konkurenci a tlak na snižování cen. Třeba si z toho nový ministr něco vezme.

