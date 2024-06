Šmarda (SOCDEM): Občas to chce na pány politiky ťuknout

reklama

Vláda uvažuje, že úplně zruší zaručené mzdy. Asi si neuvědomuje, jak nebezpečné by to pro náš sociální systém bylo. A fakt doufám, že vezmou zpátečku. Příjmy lidí jsou na zaručenou mzdu navázané. S ní rostou nebo stagnují. A po obří inflaci posledních let fakt potřebujeme, aby lidem příjmy rostly.

Nevím, jestli je to z malostranských paláců vidět, ale občas to chce na pány politiky ťuknout, aby si všimli, že tady venku žijí lidé, kteří teď kvůli znehodnocené koruně strádají podstatně víc než dřív, přitom pracují a nedělají nic špatně. To prostě není fér

Sociální demokracie bude bojovat proti tomu, aby se zaručená mzda zrušila, a naopak budeme chtít její zvýšení.

Michal Šmarda SOCDEM



