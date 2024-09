Šmarda (SOCDEM): Pět milionů pracujících – pět milionů práv!

Impulsem k tomu jsou další navrhované změny v zákoníku práce, které dále snižují právní ochranu zaměstnanců.

„Rozhodli jsme se upozornit na zhoršující se situaci zaměstnanců. Na neakceptovatelné návrhy v zákoníku práce upozorňujeme po celou dobu jejich projednávání. Nyní jsme se rozhodli, že se Sociální demokracií oslovíme i zástupce Zelených, Budoucnosti, Levice a Idealistů ke společnému zorganizování petice, která na nepříznivý trend reaguje,“ uvedl předseda SOCDEM Michal Šmarda.

„V předkládané novele zákoníku práce nám vadí delší zkušební doba a kratší výpovědní lhůta, kdy na shánění nové práce budou mít odcházející zaměstnanci v některých případech jen jeden měsíc. Chceme ale především zabránit tomu, aby se prosadil návrh poslanců z ODS a TOP09 a do novely byla zařazena také výpověď bez udání důvodu. To by znamenalo faktickou likvidaci zákoníku práce a vrátilo by nás to do 19. století,“ shodli se zástupci uvedených stran.

Strany, které se k petici připojily, vyjádřily své znepokojení v několika bodech. Těmi jsou zmíněná menší ochrana před výpovědí, nižší výplaty za přesčasy a práci v noci, o víkendech nebo o svátcích, nejistota pracovních smluv a podmínek a změny, které mohou vést až k úplné likvidaci právní ochrany pracujících.

Petici budou moci občané podepsat v online podobě nebo fyzicky na petičních stáncích, které budou na řadě míst po celé České republice.

Michal Šmarda SOCDEM



