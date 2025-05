Smoljak (STAN): Lobbing není nezákonná činnost

Děkuji za slovo, pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové.

Chtěl jsem jenom poznamenat, abychom pod dojmem některých těch příspěvků nepodléhali dojmu, že lobbing je nějaká nezákonná, odporná, špinavá činnost. Je to naprosto legitimní součást demokratického procesu. Bavíme se jenom o tom, jestli jí mají být dána nějaká pravidla, nějaká transparence, nebo ne.

Myslím, že bychom se neměli bát toho, že budeme patřit do většiny evropských zemí, které prostě ten lobbing mají upraven nějakými pravidly, nějakou transparencí, nikoliv do skupiny zemí, jako je Maďarsko, Bulharsko nebo Kypr, kde to prostě nijak upraveno není.

Ale to, o co mi hlavně jde, je potřeba nějaké konzistence. To opakuji dost často a přidržím se toho i dneska. Myslím si, že pokud jsme přijali nějaký závazek v rámci Národního plánu obnovy nebo v rámci vládní koncepce boje proti korupci, tvářit se, že sice jsme přijali závazek, ale my ho nebudeme dodržovat, protože se nám nechce...

Já nevím, mně to prostě nepřipadá takhle snadné. Myslím si, že takhle k tomu přistupovat nelze. Jestliže jsme se k něčemu zavázali, tak bychom to prostě měli udělat.

Děkuji.

David Smoljak STAN



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky