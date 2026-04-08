Sociální demokracie oslavila 148 let existence

08.04.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Naše strana se narodila z přesvědčení, že svět lze měnit k lepšímu a že to nestačí říkat, ale musí se pro to něco udělat.

Foto: SOCDEM
Popisek: SOCDEM - logo

Dne 7. dubna 1878 se v hostinci U Kaštanu na Břevnově sešla skupina odhodlaných lidí, aby založila českoslovanskou sociální demokracii. Díky nim vznikla politická strana, zastupující postupně se organizující dělnické hnutí. Lidem na československém a českém území přinesla všeobecné volební právo, osmihodinovou pracovní dobu i všeobecné zdravotní, sociální a důchodové pojištění.

Nejen zakladatelé strany, ale i řada jejich následovníků trpěla pro své přesvědčení a cíle represemi, žila v chudobě a končila ve vězeních či na popravištích. Letos jsme si toto dědictví připomněli tak, jak se sluší: slovy, která nezněla do prázdna, zapálenou diskuzí a vědomím, že boj za důstojnost, svobodu, spravedlnost a solidaritu rozhodně nekončí.

Psali jsme:

Zaorálek (SOCDEM): Je nestoudné, když Trump vyzývá Evropany, aby udělali pořádek
Kálalová (SOCDEM): Každý, kdo krizi bydlení zlehčuje, zlehčuje utrpení lidí
Seďa (SOCDEM): Levice na rozcestí
Nedvěd (SOCDEM): Báječná léta s Fialou? Jak pro koho

