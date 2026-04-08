Sociální demokracie oslavila 148 let existence

Dne 7. dubna 1878 se v hostinci U Kaštanu na Břevnově sešla skupina odhodlaných lidí, aby založila českoslovanskou sociální demokracii. Díky nim vznikla politická strana, zastupující postupně se organizující dělnické hnutí. Lidem na československém a českém území přinesla všeobecné volební právo, osmihodinovou pracovní dobu i všeobecné zdravotní, sociální a důchodové pojištění.
Nejen zakladatelé strany, ale i řada jejich následovníků trpěla pro své přesvědčení a cíle represemi, žila v chudobě a končila ve vězeních či na popravištích. Letos jsme si toto dědictví připomněli tak, jak se sluší: slovy, která nezněla do prázdna, zapálenou diskuzí a vědomím, že boj za důstojnost, svobodu, spravedlnost a solidaritu rozhodně nekončí.
Sociální demokracie
