Niedermayer (TOP 09): Známka velké nekompetence hnutí ANO

27.05.2026 9:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ekonomické politice hnutí ANO.

Pokud hnutí ANO nevědělo, že vstupuje do velmi složitých rozpočtových vod, které před lety spoluvytvořilo snížením příjmů a zabetonovalo daňovým populismem, je to známka velké nekompetence. Pokud by strážkyně státní kasy chtěla čtyři roky přečkat kombinací triků a obviňování Stanjury či Fialy, byla by to ukázka hlouposti či alespoň krátkozrakosti. Jedinou racionální cestou je rychlá a hluboká reforma daní, která je zmodernizuje a sníží nerovnováhu. Myslím, že pro rozumnou reformu by se v Parlamentu dostatek hlasů našel.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
