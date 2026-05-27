Moskva varovala Kyjev, EU zareagovala. A pak se vyjádřil Medveděv

27.05.2026 8:24 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ukrajinci slaví úspěch. Ruská federace zvažuje omezení vývozu nafty a leteckého paliva do zahraničí, protože provozní kapacity ruských rafinerií klesají. Ve stejné době Rusové vyzvali zahraniční diplomaty, ať se stáhnou z Kyjeva. Ruský exprezident Dmitrij Medveděv se v souvislosti s touto výzvou vysmál EU. A prezident USA Donald Trump prý šokoval své evropské spojence.

Foto: Telegram
Popisek: Dmitrij Medveděv

Ukrajinci pokračují v útocích na ruské rafinerie. A nejrozlehlejší země světa to začíná pociťovat. Agentury Interfax a Bloomberg napsaly, že Ruská federace zvažuje omezení vývozu nafty a leteckého paliva do zahraničí, protože provozní kapacity ruských rafinerií klesají.

„Po úterním jednání s náměstkem předsedy vlády Alexandrem Novakem o domácím palivovém trhu byly ropné společnosti vyzvány, aby omezily prodej ropných produktů na zahraniční trhy. Jeden ze zdrojů obeznámený se situací uvedl, že rozhodnutí o zákazu vývozu nafty a leteckého paliva je v pokročilém stadiu, ale datum zákazu ještě nebylo stanoveno,“ napsala agentura Bloomberg s tím, že informaci jako první přinesla agentura Interfax.

Mezitím Rusové vyzvali zahraniční diplomaty, ať se stáhnou z Kyjeva. Ruský exprezident Dmitrij Medveděv se v souvislosti s touto výzvou vysmál EU.

„EU uvedla, že zachová svou diplomatickou přítomnost v Kyjevě beze změny navzdory ruským varováním. No, zřejmě mají diplomatů nazbyt a musí ořezat počet hlav,“ poznamenal Medveděv.

 

 

Nizozemský ministr zahraničí Tom Berendsen odpověděl.

„Masivní ruské útoky na civilní cíle a hrozby vůči Kyjevu pouze posilují naše odhodlání podporovat Ukrajinu a zvyšovat tlak na Kreml. V reakci na tyto útoky jsem si dnes předvolal ruského velvyslance,“ napsal Berendsen na X.

Zdůraznil také, že Nizozemí podporuje budoucí členství Ukrajiny v EU.

„Pokud jde o přistoupení k EU, zdůraznil jsem, že budoucnost Ukrajiny spočívá v EU. Nizozemsko podporuje rychlé formální zahájení prvního vyjednávacího klastru (mezi EU a Ukrajinou). Implementace reforem, zejména těch souvisejících s právním státem a bojem proti korupci, je klíčová pro rychlý pokrok v jednáních,“ upozornil Berendsen.

 

 

A ve stejné době administrativa 47. prezidenta USA Donalda Trumpa podle německého magazínu Der Spiegel šokovala své evropské spojence. Spojené státy totiž informovaly evropské spojence, že plánují výrazně snížit své vojenské příspěvky do NATO, a vyzvaly je, aby si pospíšily, pokud chtějí tuto finanční mezeru zaplnit.

Alexander Velez-Green, poradce a vyslanec ministra obrany USA Petea Hegsetha, informoval spojence o plánech během důvěrné schůzky minulý týden v sídle NATO v Bruselu, přičemž evropští představitelé byli podle dostupných zpráv ohromeni rozsahem plánovaného snižování poskytovaného finančního objemu ze strany Trumpovy administrativy.

To prý bude v praxi znamenat výrazné snížení počtu nasaditelných dronů, stíhaček, letadel pro dotankování ve vzduchu, strategických bombardérů a také válečných lodí, ponorek a dalších námořních prostředků. Jen u stíhacích letadel pro síly v Evropě dojde údajně zhruba k třetinovému škrtu.

„Washington touto cestou zvyšuje tlak na evropské partnery,“ napsal Der Spiegel.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

