Šojdrová (KDU-ČSL): Zdražilo Chorvatsko víc než by se dalo čekat?

Klára Kocmanová byl položen dotaz

Podle čeho soudíte, že za nenávist mohou sociální sítě? Já si to třeba nemyslím, spíš ukazuje realitu, byť jsou výjimky, ale démonizovat sociální sítě nebo diskuze na internetu není podle mě na místě. Ono by vám to možná i dost lidí řeklo do očí, ale vy politici se ke kritice neumíte postavit. S...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.